Sicurezza e viabilità, incontro tra Buonguerrieri e il prefetto Corona

Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato ieri il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona (nella foto). L’incontro si è focalizzato sui diversi aspetti strategici del territorio, dalla sicurezza e l’ordine pubblico fino alle infrastrutture.

"Ringrazio il Prefetto per la disponibilità - afferma Alice Buonguerrieri – confronti come questi sono fondamentali per avere un quadro sempre aggiornato delle dinamiche territoriali. Un territorio che come abbiamo detto più volte necessita di un’attenzione particolare anche sul fronte della sicurezza: su questo il presidio delle forze dell’ordine e il monitoraggio della Prefettura sono fondamentali. La Prefettura, non dimentichiamolo, ha un costante contatto con gli enti locali".