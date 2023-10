Sicurezza e viabilità: si accendono 23 ’occhi’

A Savignano sul Rubicone stanno arrivando 23 nuove telecamere di videosorveglianza che, aggiunte alle 27 già attive, saranno in totale 50. Il Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone ha approvato una variazione di bilancio che mette a disposizione 150 mila euro per l’implementazione del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale. In particolare è previsto un ampliamento della rete già attiva di 27 telecamere distribuite in 12 siti, con altre 23 dislocate in ulteriori 19 siti. Sono previste telecamere di contesto e telecamere per la lettura delle targhe. Il potenziamento consentirà di monitorare la viabilità urbana, aree di pubblico interesse quali parchi pubblici e zone limitrofe alle scuole oltre che la copertura di tutti i quartieri e di alcune zone sensibili. Varchi di lettura targhe sono previsti nei principali accessi al territorio per controllare i mezzi in ingresso e uscita dal Comune. Il sistema prevede, oltre all’installazione delle telecamere, una modalità di trasmissione dei segnali tramite antenne paraboliche e aggiornamento della centrale operativa di visione e registrazione. Affermano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore alla sicurezza Natascia Bertozzi: "La disponibilità di una rete di videosorveglianza ulteriormente potenziata non solo andrà a rinforzare l’azione deterrente verso vandalismi e atti criminosi, ma fornirà un ulteriore supporto al lavoro di indagine e di inviduazione dei criminali. Andiamo a completare un progetto, peraltro richiesto e sollecitato da anni dalle forze politiche presenti in Consiglio Comunale, che fa parte di tutta una serie di azioni intraprese nell’ambito della sicurezza, alcune chiaramente visibili come la presenza delle forze dell’ordine nel nostro centro storico negli orari serali, altre più discrete per ovvie ragioni. Le risposte che diamo rientrano in una visione ampia e di programmazione, fondamentale per amministrare". L’approvazione della variazione di bilancio è avvenuta a maggioranza, con 9 voti favorevoli e 6 voti contrari, espressi dalle minoranze.

Ermanno Pasolini