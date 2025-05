Sicurezza idraulica sul rio Granarolo. Quattro ponti da demolire e rifare

di Luca RavagliaResta alta l’attenzione sui rischi legati al maltempo e soprattutto sugli interventi migliorativi pensati con l’intento di alzare le difese del nostro territorio in relazione a possibili nuovi futuri eventi calamitosi come quelli che misero in ginocchio Cesena nel maggio di due anni fa. In quest’ottica la giunta comunale ha approvato i progetti relativi all’intervento di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul rio Granarolo finanziato dall’ordinanza commissariale 35 del 25 settembre 2024, dell’importo complessivo di 1,5 milioni. Il rio Granarolo è uno scolo consorziale che si sviluppa tra il quartiere Cervese Nord e Cervia. Parte dalla via Calcinaro, corre poi a margine del depuratore comunale, dal quale raccoglie le acque di scarico, attraversa l’autostrada e si sviluppa attraverso le frazioni di San Giorgio e Ponte Cucco, fino ad arrivare in terrtorio cervese all’altezza di via Del Confine. Dei ponti che attraversano il Rio, quello sulla via Montaletto, che presentava le maggiori criticità a livello idraulico, era già stato ricostruito nel corso del 2017. "Il progetto approvato sulla base del finanziamento assegnato a Cesena – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – si colloca nell’ampio piano di messa in sicurezza e di difesa idrogeologica del territorio avviato dai nostri uffici a seguito degli eventi eccezionali del 2023 e del 2024, che hanno richiesto la chiusura temporanea di alcuni tratti stradali al transito veicolare, e riguarda, nel dettaglio, la ricostruzione dei ponti sulle vie comunali San Giorgio, Mariana, Calabria e Melona. Si tratta di un contesto residenziale interessato da allagamenti e da piene del rio che possono causare danni alle arterie stradali e all’abitato. Saranno realizzati interventi di miglioramento idraulico di ponticelli su strade comunali sulle quali sono presenti abitazioni ma anche sottoservizi e reti di distribuzione di energia elettrica e cavi telefonici. I nuovi ponti saranno realizzati con una sezione idraulica superiore. A questo proposito, ho manifestato al presidente del quartiere Cervese Nord, Sanzio Bissoni, la volontà di presentare prossimamente questo progetto nell’ambito di un’assemblea pubblica". I lavori, che prenderanno il via in estate e si concluderanno entro la primavera del 2026, prevedono la demolizione delle strutture esistenti (costruite perlopiù in mattoni) e la realizzazione di nuove opere in cemento armato, di dimensioni maggiori, come indicato dai recenti calcoli idraulici. In particolare, in via San Giorgio sarà realizzata una struttura di 4 metri di larghezza per 2,5 metri di altezza; in via Mariana e via Calabria saranno costruiti manufatti di 5 metri di larghezza per 2,5 di altezza; mentre in via Melona la nuova struttura avrà dimensioni pari a 5 metri per 2,8. A completamento dell’intervento, è prevista anche la riprofilatura degli argini, a monte e a valle dei nuovi tombinamenti, mediante l’impiego di massi ciclopici cementati. Il quinto e ultimo ponte che interessa il territorio cesenate è quello che attraversa il rio lungo la strada provinciale 70, nota come via Provinciale Cervese. Si tratta di un intervento complesso, attualmente non ancora finanziato dalla struttura commissariale. Nonostante ciò, rappresenta una priorità assoluta sulla quale la provincia promette attenzione.