Sicurezza idrogeologica. Rio Granarolo e Bulgarnò, i lavori al via entro fine mese

Sono state aggiudicate le attività riguardanti la ricostruzione dei ponti sul rio Granarolo e quelle inerenti alla messa in sicurezza della rete idrica nel centro abitato di Bulgarnò. Nel dettaglio, sarà la ditta impresa Mattei ad occuparsi dell’intervento relativo ai ponti, mentre a sostenere le operazioni nella frazione sarà la ditta I.G.T impresa Generali Torri Srl di Montecastello (frazione di Mercato Saraceno). I lavori, il cui inizio è previsto entro il mese di giugno, sono stati distribuiti dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.

"La messa in sicurezza idrogeologica del territorio e la manutenzione straordinaria della rete fognaria - dichiarano il sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri - sono due priorità assolute, su cui interveniamo con opere che interessano diverse zone del territorio comunale. In entrambi i casi, si tratta di interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali finanziati con Ordinanza del Commissario e connessi alle misure del Pnrr. Daremo avvio ai cantieri entro il mese di giugno, con l’obiettivo di concludere i lavori entro un anno".

Le operazioni sui ponti che attraversano il rio Granarolo riguardano in particolare la zona inclusa tra le frazioni di San Giorgio e Ponte Cucco. I lavori in questione prevedono la demolizione delle attuali strutture di mattoni e la costruzione, al loro posto, di nuove opere in cemento armato e di maggiori dimensioni. L’intervento, dall’importo complessivo di 1.500.000 euro, è legato ad un progetto approvato esattamente un mese fa e sarà completato dalla riprofilatura degli argini tramite messi ciclopici cementati, sia a monte che a valle dei nuovi tombinamenti.

A Bulgarnò sono invece due gli interventi principali che verranno effettuati: il primo sarà necessario per ridurre l’ingente quantità di acqua piovana che entra incessantemente nella rete fognaria di via Capannaguzzo, mentre il secondo ha in programma l’obiettivo di ridurre la sollecitazione idrologica in ingresso alla dorsale fognaria di via Bulgarnò II. Per le suddette operazioni di ricostruzione del sistema fognario della frazione saranno messi a disposizione circa 1.200.000 euro.