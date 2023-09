Sicurezza in zona stazione. Al via ’Legati alla legalità’, un presidio contro il degrado

Episodi di violenza, aggressioni, risse, minacce, consumo di droga, degrado. L’area della stazione ferroviaria continua a rappresentare il nervo più scoperto in termini di sicurezza dell’area cesenate. Tra segnalazioni di residenti e operatori commerciali unite a un acceso dibattito politico, l’amministrazione comunale, che intende riqualificare l’intera area con un ambizioso progetto legato ai fondi del Pnrr sta intanto effettuando una serie di interventi volti invertire la tendenza di un’area nella quale sono necessari interventi ad ampio raggio. Nello specifico, grazie a un finanziamento di 14 mila euro della Regione, a cui si sommano ulteriori 6 mila euro mesi a disposizione dal Comune, l’amministrazione ha presentato il progetto ‘Legati alla legalità’, rivolto all’educazione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani, con particolare attenzione alle iniziative didattiche ed educative da realizzare all’interno delle scuole.

"Nel corso di questo primo anno del centro aggregativo ‘Ciacarè’ di ‘Educativa di strada’ – commenta l’assessora ai servizi per la persona Carmelina Labruzzo – abbiamo raggiunto risultati importanti costruendo una relazione salda e motivata con i ragazzi e le ragazze maggiormente in difficoltà e privi di sani punti di riferimento. Con queste azioni vogliamo dare un’ulteriore risposta alla popolazione giovanile di Cesena, rafforzando la nostra presenza al fianco degli adolescenti e proponendo valide alternative a forme di disagio e comportamenti a rischio. ‘Ciacarè’ si inserisce nel più ampio programma di azioni messe in campo dalla nostra Amministrazione, anche grazie all’attività dell’Informagiovani per offrire opportunità formative e socializzanti in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile". A questo si affiancano anche i progetti nelle scuole a cura della polizia locale. "L’area della quale parliamo – aggiunge l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini - è molto vasta, perché comprende la zona stazione, il suo retro, gli spazi vicini al ‘Cubo’ e oltre. Si tratta di una porzione di città sensibile sul fronte della sicurezza ed è proprio qui che – in un’ottica collaborativa – si concentra il lavoro delle forze dell’ordine e della nostra polizia locale, sempre presente soprattutto in corrispondenza dell’entrata e dell’uscita da scuola degli studenti".