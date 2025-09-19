Sicurezza in zona stazione: "Serve un presidio fisso"

In seguito all’ultima direttiva del Ministero dell’Interno riguardante il potenziamento della Polizia Ferroviaria, nella giornata di mercoledì 17 settembre, si è tenuto in Prefettura a Forlì un incontro istituzionale promosso dalla Direzione Regionale della Polfer, finalizzato a un confronto con le realtà provinciali interessate. Al tavolo hanno preso parte l’assessore alla sicurezza e legalità del Comune di Cesena Luca Ferrini, il prefetto Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei, i rappresentanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

L’Assessore Luca Ferrini (nella foto) ha evidenziato che, sebbene a Cesena sia presente la sede della Polizia Ferroviaria, non risulta attualmente operativa un’aliquota stabile di agenti presso la stazione. "Una condizione – commenta – che desta preoccupazione, soprattutto alla luce del significativo flusso di studenti, lavoratori e pendolari che ogni giorno gravitano attorno allo scalo ferroviario cittadino, oggetto di importanti lavori di riqualificazione che, dopo avere interessato l’area dell’ex scalo merci, oggi interessano piazzale Karl Marx".

"Cesena – prosegue l’assessore – è una città di quasi 100mila abitanti, con una stazione che sarà completamente rinnovata e un’area urbana in forte sviluppo. In un contesto come questo, chiediamo che venga ripristinato un presidio fisso della Polizia Ferroviaria presso la nostra stazione, a garanzia della sicurezza e della tutela del territorio. Non possiamo più permettere che la stazione di Cesena resti priva di una presenza costante delle forze dell’ordine specializzate. Se il Governo intende davvero andare nella direzione del potenziamento della Polfer, è doveroso che anche Cesena venga inclusa in questo percorso".