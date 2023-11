Sicurezza, la polemica non si placa: "Savio, detriti ancora da rimuovere"

La città è davvero tornata a essere sicura dai rischi esondazioni? Lo chiede il gruppo consiliare della Lega, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del sindaco Enzo Lattuca e del suo vice e assessore ai lavori Pubblici Christian Castorri che avevano fatto il punto sui lavori di ripristino in particolare degli argini danneggiati e delle strade colpite dalle frane dopo l’alluvione di metà maggio. La domanda, al di là delle questioni (e delle polemiche) politiche, è certamente legittima in particolare in queste ore, quando in altre parti d’Italia si stanno vivendo le stesse tragiche conseguenze che erano piombate in Romagna. Perché in definitiva il punto è provare a capire in quali condizioni sarà il nostro territorio e come riuscirà a difendersi nel caso in cui si verificasse un altro cataclisma. Visto che l’ipotesi, tristemente corroborata dai fatti attuali, è tutt’altro che remota. La Lega continua a contestare le rassicurazioni della giunta sulla messa in sicurezza del territorio. Il consigliere comunale Fabio Biguzzi ha lanciato l’allarme sui detriti nel Savio e nel Borello.

"Attivare lavori non significa necessariamente mettere in sicurezza il territorio – ha evidenziato il gruppo consiliare della Lega di Cesena tanto più se di questi lavori si sa poco analiticamente, non si ha alcuna rendicontazione della loro realizzazione a regola d’arte, né si conoscono i tempi di conclusione di quelli ancora in essere. Annunci della Giunta che hanno la stessa valenza di quelli profusi dall’Agenzia per la sicurezza territoriale della Regione esattamente un anno fa, il 22 ottobre 2022. Allora si annunciava l’operazione ‘fiumi puliti’ e la realizzazione di una briglia selettiva sul Savio in zona Borgo Paglia per proteggere Cesena dai rifiuti flottanti in caso di piena, evitando l’occlusione dei vari ponti. Purtroppo l’opera, a quanto pare, è rimasta sulla carta, incompiuta, esattamente come la pulizia dei fiumi e nessuno se ne è assunto la responsabilità. Di grave c’è che ancora oggi basta affacciarsi dal ponte Nuovo o passeggiare lungo il Savio per vedere l’enorme quantità di detriti ancora da rimuovere". La Lega ha chiesto all’amministrazione comunale di pubblicare in una specifica pagina del sito del Comune tutti gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di Protezione civile, insieme allo stato di avanzamento dei lavori in corso e di quelli già programmati. I leghisti lamentano di non aver ricevuto risposta dal Comune e mettono in dubbio anche l’utilizzo del 90% delle donazioni ricevuto, come invece sostenuto dalla giunta.

La replica è dell’assessore Castorri: "I lavori sono in corso e si vedono. Basta affacciarsi nella zona dei Maceri per rendersene conto. Quando si tratta di fiumi, si parte da monte e si va verso valle. Se il riferimento è il Ponte Nuovo, nei prossimi giorni i detriti verranno rimossi, ma questa è solo una piccola parte dell’intervento. L’intento di tutte le parti coinvolte nei lavori è quello di rendere sicuro il fiume in ogni suo tratto, in modo che un’altra eventuale grande piena non porti con sé la devastazione degli ultimi mesi. Il clima è cambiato, è evidente. Stiamo reagendo".