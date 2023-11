Sicurezza, le critiche di FdI: "Amministrazione incapace"

Sulla situazione di sicurezza di Savignano sul Rubicone che non riguarda solo risse e litigiosità soprattutto fra extracomunitari, ma anche traffico, strade malmesse, marciapiedi, parcheggi, interviene Kitty Montemaggi, in politica da 40 anni, ex candidata sindaco per Alleanza Nazionale.

Com’è la situazione attuale a Savignano?

"A Savignano non c’è una politica per la sicurezza, per incapacità dell’Amministrazione e di quelle precedenti. Il Comune ci ha mostrato come trasformare la città in un dormitorio a volte anche a cielo aperto incrementando l’insicurezza dei cittadini, ospitando elementi poco raccomandabili che aumentano degrado, violenza e illegalità".

Qual è la causa?

"L’Amministrazione comunale non ha mai affrontato con serietà e determinazione il dilagare di questa delinquenza che si è allargata a tutti i quartieri, e i cittadini sono preoccupati e impauriti. Ci sono clandestini, nullafacenti sempre ubriachi, un panorama triste che Savignano non aveva mai visto e vissuto. Non avrei mai pensato che una ragazza, una donna non potesse uscire sola la sera per paura o non poter andare a mangiare una pizza in tranquillità. Siamo a Savignano non nel Far West".

Cosa fare per riportare serenità soprattutto alla sera?

"Il fatto che ogni sera in piazza Borghesi e in tutto il centro storico, prima terreno di risse, botte e coltellate, ci siano macchine delle forze dell’ordine, dà un po’ più di tranquillità, ma dimostra che essere dovuti arrivare alla militarizzazione è un fallimento del governo del paese".

Stanno per arrivare 23 telecamere di videosorveglianza che aggiunte alle 27 già esistenti, fanno 50 occhi sula città.

"Vanno bene, però prima di tutto occorre verificare quante delle 27 che già abbiamo funzionano e poi chi monitorerà le 50 telecamere? Non è questa la soluzione dell’ordine pubblico. Quello delle telecamere e dei 150mila euro per comprarle è solo un palliativo elettorale". Quali soluzioni propone Fratelli d’Italia?

"Stiamo lavorando con gli alleati di Lega e Forza Italia per un piano di sicurezza per l’intero territorio della città. Un piano che sia realizzabile in un breve periodo per contrastare immediatamente il caos sicurezza e un piano strutturale a lungo periodo per far sì che Savignano torni a essere una città serena e tranquilla come i nostri nonni ci hanno lasciato. Sono anni che diciamo che la nostra città deve essere rivalutata per tutto il patrimonio artistico, culturale e soprattutto storico. E’ arrivato il momento di cambiare rotta e aspettiamo le elezioni comunali del giugno 2024 per realizzare questo sogno".