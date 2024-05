Sicurezza nelle scuole. Conclusi i lavori al tetto del ’Serra’ e ’Da Vinci’

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell’Ite Renato Serra e dell’Istituto tecnico Da Vinci di Cesena. Si tratta del primo intervento finanziato realizzato dalla Provincia con fondi Pnrr che giunge a conclusione, per un importo complessivo di 1.173.000 euro, attraverso il quale è stato possibile eseguire la sostituzione integrale del manto di copertura e delle lattonerie dell’intero complesso scolastico articolato in diversi corpi per una superficie di circa 11.500 mq. Contestualmente proseguono i lavori di adeguamento sismico della palestra dell’Itt Pascal. I lavori stanno procedendo con il montaggio delle travi metalliche di copertura, che rappresenta la parte consistente dell’appalto, in particolare nella parte interna della palestra. A breve si procederà con le finiture dei pilastri realizzati e contemporaneamente la ditta ha completato i ripristini nella parte di spogliatoio interessata. L’intervento per un importo complessivo di circa 1.178.000 euro verrà completato entro giugno e la palestra tornerà nella disponibilità della scuola prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

Lunedì mattina sono stati consegnati i lavori di miglioramento sismico dell’Itt Pascal che consentiranno di restituire l’utilizzo dell’edificio alla scuola e di superare le criticità rilevate in sede di analisi della vulnerabilità sismica, dureranno 680 gg e termineranno a marzo 2026. L’importo complessivo dell’intervento è di 5.270.000 euro e costituisce l’appalto più importante tra quelli gestiti dalla Provincia con fondi Pnrr.

Infine, in accordo con l’Ite Renato Serra, il CAT Da Vinci e l’IPS Versari Macrelli, il 7 giugno prenderà avvio il cantiere finalizzato al miglioramento sismico dell’edificio che ospita le scuole

superiori su piazzale Macrelli per un investimento complessivo di 1.680.000 euro. Sono già stati effettuati diversi sopralluoghi e condiviso con le dirigenze scolastiche i piani di sicurezza. Il cronoprogramma prevede l’esecuzione delle opere in due tranche temporali, corrispondenti ai mesi estivi del 2024 e 2025, per non interferire con le attività scolastiche.