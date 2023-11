Sicurezza per i fiumi: "60 cantieri per 60 milioni"

Dopo gli interventi di somma urgenza, avviati già da maggio, prende il via un nuovo piano della Regione con altri cantieri (120 in tutta la Regione per oltre 100 milioni) per la messa in sicurezza dei fiumi. "A fronte di un evento estremo epocale, abbiamo iniziato subito a lavorare – sottolineano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la vicepresidente Irene Priolo, che ha la delega alla Protezione civile –, ingaggiando una lotta contro il tempo, per mettere in sicurezza i territori colpiti. Molti degli interventi di somma urgenza sono stati completati. Il nostro impegno continua con l’avvio di una nuova serie di cantieri per rendere il territorio più sicuro. Contemporaneamente, dobbiamo elaborare un nuovo assetto complessivo del territorio, perché l’evento di maggio ha completamente sconvolto quello precedente. Abbiamo già messo in campo una task force perché non c’è un attimo da perdere nella gestione dei cantieri più urgenti, ma non c’è neppure tempo da perdere per progettare il nuovo assetto".

Ecco quali sono nello specifico gli interventi sul territorio forlivese. Subito dopo l’alluvione sono stati attivati 14 cantieri in somma urgenza per un importo totale di circa 13,6 milioni di euro, finanziati attraverso fondi provenienti dall’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile o inseriti nell’elenco dell’ordinanza 6 del commissario Figliuolo. Di questi, 12 sono già conclusi o in fase di conclusione.

Nel cesenate i principali interventi di somma urgenza hanno riguardato il ripristino delle rotte e delle erosioni arginali, la realizzazione di difese di sponda e muri idraulici e la rimozione degli accumuli. La chiusura delle rotte arginali del fiume Savio e del rio Casalecchio a Cesena e gli interventi diffusi di rimozione delle occlusioni e ricostruzione delle rive per il regolare deflusso delle acque a presidio di infrastrutture e abitazioni sul tutto il reticolo idrografico del bacino Savio, Rubicone e Pisciatello (800mila euro); il ripristino delle scarpate erose e dei muri idraulici sul Rubicone a Savignano e Gatteo mediante opere in massi ciclopici, cemento armato e palizzate (tre interventi per complessivi 4 milioni di euro). Ora sono programmati ulteriori 19 interventi urgenti per un valore di 28,7 milioni di euro, volti per lo più a completare le somme urgenze. Completa il quadro la programmazione dei fondi Pnrr, altri dell’Unione Europea e la programmazione regionale sul 2024 e il 2025: 19 interventi per quasi 17 milioni di euro. Si tratta, in totale, di 60 interventi per oltre 60 milioni. Per seguire gli interventi è attiva da oggi sul portale della Regione una mappa interattiva dei cantieri e video in cui vengono illustrati i lavori fatti da maggio a oggi su alcuni fiumi. I video sono anche sul sito di Lepida Tv.