Sicurezza, più poliziotti a Savignano

A Savignano sul Rubicone grande soddisfazione da parte del gruppo consiliare di minoranza ’Savignano Futura’, guidato dal consigliere Lorenzo Sarti in quanto la sua mozione sulla sicurezza per richiedere l’assunzione di più poliziotti è stata approvata alla unanimità, dai due gruppi all’opposizione e dalla maggioranza. Un sì totale che impegna il sindaco e la giunta a farsi parte attiva presso l’Unione Rubicone e Mare per incrementare l’organico della Polizia Locale. Commentano i consiglieri del gruppo: "È un impegno concreto che abbiamo proposto per i cittadini e una grande vittoria su un tema cruciale. Siamo contenti sia stata condivisa da tutti i gruppi consiliari".

Durante la seduta del consiglio comunale, c’è stato l’ingresso del nuovo consigliere Giovanni Panebianco e la nomina di Gabriele Bellanti a vicepresidente del consiglio entrambi del gruppo ’Savignano Futura’. La coalizione guidata dal consigliere Lorenzo Sarti ha inoltre presentato due interrogazioni su temi di forte interesse pubblico: la prima sulle criticità dei percorsi pedonali lungo la via Emilia, all’altezza dell’hotel Cesare.

Su questo punto, l’amministrazione comunale ha garantito di aver già stanziato i fondi necessari per eseguire i lavori entro la primavera 2026. La seconda interrogazione, presentata insieme al gruppo Coraggio Savignano Cambia, ha riguardato la piscina scoperta, il cui cantiere è stato rallentato da ritrovamenti archeologici che hanno anche comportato un aumento dei costi.

Spiega Lorenzo Sarti: "La nostra perplessità riguardava le tempistiche di realizzazione e i costi lievitati. Inoltre, volevamo sapere che fine avrebbero fatto i reperti, dato che l’Amministrazione sul tema è stata piuttosto reticente". Sarti ha definito la risposta ricevuta "puntuale, anche se con alcune inesattezze", aggiungendo: "Ci sono dispiaciute le critiche ricevute. La nostra posizione non è contraria all’idea della piscina, un’infrastruttura importante, ma a questo specifico progetto, che prevede un impianto ostaggio delle macchine, senza un punto ristoro interno e poco coordinato con il contesto del centro sportivo circostante".

Speranza e scetticismo sul piano di marketing territoriale affidato a uno studio esterno, auspicando che possa finalmente risolvere i problemi di viabilità e sosta selvaggia nel centro storico e favorire l’apertura di nuove attività commerciali. "Ci aspettiamo risposte concrete entro giugno 2026" dichiara il consigliere Gabriele Bellanti. Critiche sul Dup. Sebbene l’Amministrazione annunci risorse per 7 milioni di euro, l’opposizione fa notare come "molti interventi non siano ancora inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, rimanendo per ora solo idee sulla carta".