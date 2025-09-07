"Sicurezza, promesse non mantenute"

A oltre due anni dalla devastante alluvione del maggio 2023, i Comitati Riuniti Emiliano-Romagnoli (tra i quali il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio) denunciano la mancata attuazione delle promesse di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. In un comunicato unitario, il V.A.D. (Vittime Alluvione e Dissesto Idrogeologico) sottolinea come, nonostante il tempo trascorso e ulteriori eventi calamitosi, la situazione sia ancora critica, con le ferite delle comunità alluvionate e frante ancora aperte.

Il fronte degli alluvionati critica duramente la gestione post-alluvione, accusando la Regione di aver sostenuto costose tesi sull’”evento imprevedibile” e di aver applicato in modo "scellerato" le politiche ambientali imposte dall’Unione Europea, come ‘Natura 2000’, sacrificando la sicurezza idrogeologica in nome di un’ideologia ambientalista. Si denuncia la trascuratezza dei fiumi e il mancato avvio degli interventi di manutenzione necessari.

I Comitati lamentano di essere stati "derisi, esclusi, ignorati" dalla burocrazia, nonostante abbiano presentato proposte concrete, frutto di documenti e testimonianze di esperti. Viene richiamato il piano di "12 punti fondamentali e immediatamente applicabili" presentato nel gennaio 2025 al neoeletto presidente Michele De Pascale, che include la pulizia totale dei fiumi, la sistemazione dei ponti inadeguati, l’eliminazione dei vincoli ambientali lungo i corsi d’acqua e la partecipazione dei comitati ai tavoli di lavoro.

Il V.A.D. evidenzia come i fondi e i mezzi per la ricostruzione siano disponibili, ma manchi la volontà politica.