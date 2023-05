Sicurezza, regole per essere ancor più protetti

di Giacomo Mascellani

Il Comitato di zona Valverde-Villamarina collabora con i carabinieri e la polizia locale, per garantire maggiore sicurezza.

I rappresentanti del quartiere sul territorio hanno già organizzato da tempo il servizio di Controllo di vicinato, formato da una quarantina di volontari coordinati dal presidente del Comitato di zona Maurizio Faini, che hanno il compito di veicolare le segnalazioni dei residenti alle forze dell’ordine. È un lavoro fondamentale in un territorio ad alta valenza turistica, dove durante la stagione invernale le strade si spengono, con gli alberghi e la maggior parte delle attività commerciali chiuse, che possono diventare covi di criminali di basso calibro, come già accaduto dall’altra parte della città, dove ci sono molte colonie.

Per migliorare la sicurezza, nella sala polivalente del Polo scolastico in via Litorale Marina, si è tenuto un incontro per informare i residenti e coinvolgere più volontari. Assieme ai componenti del consiglio di quartiere, sono intervenuti il capitano Felice Annunziata e il tenente Davide Rossitto della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico, il comandante Edoardo Turci e l’ispettore Umberto Ugone della polizia locale di Cesenatico, Con i carabinieri si è parlato a lungo del progetto ’Sconfiggi la truffa’ realizzato proprio dall’Arma, mentre con la polizia locale il rapporto è stato sul servizio di Controllo di vicinato. Il capitano Annunziata e il tenente Rossitto hanno informato i cittadinisu come non essere vittime dei truffatori e contrastare i ladri.

I furti continuano a rappresentare una delle piaghe del territorio e, sebbene non vi sia la presenza di criminalità organizzata, i topi d’auto e di appartamento, sono sempre presenti. Secondo i carabinieri, gli accorgimenti che devono adottare i cittadini sono molteplici, a partire dalla vita di tutti i giorni, quando si esce o si rientra da casa, ogni qual volta si sente un allarme o qualcosa di strano in strada, è bene uscire e guardare bene e farsi vedere vigili e attenti. Quando si va in ferie, invece, attenzione a postare per giorni le foto dei luoghi di vacanza sui propri profili social, perchè questo rappresenta una sorta di via libera per i malintenzionati che possono svaligiare le case praticamente indisturbati. Occhio alle grondaie, dove si consiglia di mettere del filo spinato al piano terra per evitare che vengano utilizzate dai ladri come "scale" per entrare in casa e attenzione alle finestre, che non devono aprirsi dall’esterno. Fra gli altri accorgimenti ci sono l’installazione delle luci che si accendono al passaggio delle persone, quelle a timer e gli impianti d’allarme.