Sanzioni per 120mila euro, a seguito di 19 contestazioni. Questo l’esito di un controllo, esteso su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena da parte dei Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvati dai militari di Forlì-Cesena. I controlli, nel settore manifatturiero, erano finalizzati alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. Le ispezioni hanno riguardato, in modo particolare, tre ditte specializzate nella produzione di divani, individuate dopo una preventiva attività info-operativa. Sono emerse inadempienze in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come ad esempio le omesse visite mediche, l’omessa formazione dei lavoratori, e la mancata consegna dei materiali di protezione ai lavoratori. Inoltre è stata riscontrata la presenza di vie di fuga non garantite e l’impossibilita di raggiungere gli estintori in caso di emergenza. L’attività ha consentito di accertare irregolarità di tutte le ditte controllate. All’interno di una ditta di Meldolaè stata riscontrata la presenza di un lavoratore "in nero", ed è stato, pertanto, adottato il provvedimento della sospensione dell’attività.