Appuntamento con la sicurezza sul lavoro oggi alla fiera di Cesena con Sicim. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di condividere nozioni e sperimentare pratiche in grado di garantire un ambiente di lavoro sicuro. Dalle 14 ci saranno 8 stand con 8 attività diverse: dalle nozioni di primo soccorso – con le tecniche per affrontare emergenze mediche – all’esercitazione pratica di lavoro in sicurezza in uno spazio confinato, dalle nozioni su come prepararsi a gestire situazioni di emergenza civile, alla possibilità di fare un Crush Test Experience per aumentare la consapevolezza sulla sicurezza stradale. Ma anche esercitazioni dinamiche per la gestione di un incendio, le corrette tecniche per il recupero nei lavori in quota, la simulazione di utilizzo di mezzi d’opera tramite un workshop interattivo e infine uno stand in cui si possa apprendere come identificare i pericoli affinando l’istinto per la sicurezza.