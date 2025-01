"Sicurezza sul lavoro, un’emergenza da affrontare subito"

La sicurezza sul lavoro è una tra i temi cruciali per il 2025 sul quale richiama l’attenzione il segretario della CISL Romagna, Francesco Marinelli. "La sicurezza sul lavoro continua ad essere una delle principali preoccupazioni della CISL Romagna, che continua ha registrare dati preoccupanti degli infortuni mortali non solo a livello nazionale ma anche locale. Nei primi 10 mesi del 2024, infatti, le denunce di infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna sono diminuite dello 0,92% rispetto allo stesso periodo del 2023 (63.588 rispetto a 64.546), ma il numero di infortuni mortali è aumentato da 77 a 83, con un incremento del 7,8%. In particolare, nelle province romagnole, la situazione è stata allarmante e in controtendenza rispetto al dato regionale: in provincia di Ravenna, gli infortuni mortali sono passati da 9 nel 2023 a 8 nel 2024, ma con un incremento del 4,53% degli infortuni denunciati (5.929 nel 2024 contro i 5.732 del 2023), mentre a Rimini si è registrato un aumento di 1 incidente mortale (da 7 a 8), con una crescita del 3,44% degli infortuni denunciati (4.498 nel 2024 contro i 4.303 del 2023). A Forlì-Cesena, invece, si è assistito a una lieve diminuzione del 0,69% degli infortuni denunciati (5.751 nel 2024 contro i 5.791 del 2023), ma la cifra rimane comunque significativa con 6 incidenti mortali del 2024 rispetto ai 13 del 2023".

"Non possiamo più permetterci di continuare su questa strada. Il 2024 ha visto una crescita degli incidenti mortali sul lavoro, e questo è assolutamente inaccettabile. Dobbiamo fare un salto di qualità sulla sicurezza, investire in formazione, sensibilizzare tutte le imprese, e mettere la cultura della sicurezza al centro di ogni azione. Ogni lavoratore deve poter tornare a casa in sicurezza, e questo deve diventare l’imperativo per il 2025", afferma il segretario cislino.

"È essenziale dare continuità e impulso ai tavoli provinciali istituiti nell’ambito dell’accordo “tutela della salute e sicurezza“, previsto dal Patto per il Lavoro e per il Clima sottoscritto a livello regionale nel 2022, assicurando che il loro operato vada oltre la semplice fase di monitoraggio. Le proposte e le buone pratiche discusse devono essere tradotte in azioni concrete e tempestive, così da rafforzare la cultura della prevenzione e migliorare effettivamente la sicurezza nei luoghi di lavoro" conclude Marinelli.