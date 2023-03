Sicurezza sul lavoro violata Chiusa azienda a San Mauro Pascoli

Chiusa un’azienda e multe complessive di 50mila euro per tre attività del Cesenate che hanno violato la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei dipendenti sui luoghi di lavoro. In seguito ad alcune verifiche di controllo ad opifici e aziende manifatturiere a Forlì-Cesena da parte dei carabinieri del nucleo operativo per la tutela del lavoro di Venezia e del nucleo ispettorato del lavoro di Forlì-Cesena, assieme a militari del comando provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, sono state elevate sanzioni amministritave e penali per un totale di 50mila euro ai titolari di tre aziende e sono stati controllati 16 lavoratori italiani e stranieri che gestiscono due aziende operanti nel settore manifatturiero a San Mauro Pascoli e un opificio a Cesenatico. L’attività di controllo ha consentito di far emergere violazioni riguardanti la normativa inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, come la mancata redazione del DVR (documento valutazione rischi), le omesse visite mediche e formazione-informazione dei lavoratori circa i rischi, oltre che violazioni su impianti e strumentazione utilizzati dai lavoratori. In un’azienda a San Mauro Pascoli i militari hanno accertato una grave violazione in materia di sicurezza (per la mancata redazione del Dvr, ’documento di valutazione dei rischi’) e pertanto è stata disposta la chiusura dell’azienda fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Irregolarità anche in un’altra azienda a San Mauro Pascoli dove sono state accertate violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro inerenti le omesse visite mediche ai lavoratori oltre che le mancata formazione per gli stessi, e l’inefficienza e mal funzionamento del sistema di aspirazione, in ambiente lavorativo dove venivano utilizzati collanti e diluenti. Alle due aziende di San Mauro Pascoli sono state elevate sanzioni per 34mila euro-

Nel mirino dei carabinieri anche un opificio gestito da stranieri a Cesenatico dove sono state riscontrate violazioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per il titolare della ditta è stata disposta la sanzione pecuniaria di 16mila euro.

Nella foto: i controlli dei Cc in un’attività.