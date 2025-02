Sidermec F.lli Vitali, la nuova stagione

La presentazione della stagione 2025 della Sidermec F.lli Vitali, all’Hotel Aurelia di Milano Marittima, segna l’inizio di una importante annata per la squadra juniores che, da oltre due decenni, è protagonista nel panorama ciclistico giovanile. La presenza di numerosi ospiti di rilievo ha reso l’occasione ancora più speciale, con il patron Pino Buda in prima fila, insieme al sindaco di Gatteo Roberto Pari e al vice presidente del comitato regionale Alessandro Spada. Tra gli ospiti anche diversi ex professionisti come Conti, Fontanelli, Randi, Siboni e Senni, che hanno portato il loro contributo di esperienza.

Non sono mancati i tecnici di riferimento, con il ct della categoria juniores Dino Salvoldi e il ct della nazionale Under 23 Marino Amadori. La Sidermec F.lli Vitali è quindi pronta ad affrontare una nuova stagione con ambizioni e un forte impegno per continuare a crescere e formare nuovi campioni, sempre all’insegna dei sani valori dello sport. Nella prima gara di stagione prevista per il 2 marzo prossimo, il team si presenterà con 14 atleti dei quali 6 di secondo anno (2007) ed 8 di primo anno (2008).

I riconfermati sono i romagnoli Lorenzo Chiodarelli, Niccolò Giunchi, Matteo Mastini, Lorenzo Moriconi ed il marchigiano Diego Tinti mentre i nuovi innesti sono i romagnoli Guido Barbieri, Michele Pio Cacchio, Giacomo Campidelli, Matteo Ghirelli (Campione italiano velocità), i marchigiani Alessandro Baldelli e Matteo Magnoni, il secondo anno Edoardo Bolletta (primo Umbro in casa Sidermec) e il modenese Edoardo Tassi.

Il Team Manager Lorenzo Vaenti ha evidenziato l’ambizione della squadra nel potersi distinguere in tutte le discipline (strada, crono e pista) e, soprattutto, "l’obiettivo finale, che non è il numero di vittorie ma la crescita di ciascun componente della squadra in modo tale da esser protagonisti e dare battaglia ad ogni corsa". Invariati i vertici societari con il presidente Daniele Muccioli ed il vice Mauro Borghesi così come i direttori sportivi Mario Bartolini, Catalano Francesco ed il preparatore atletico Gabriele Vigilante. New entry il nutrizionista Andrea Del Seppia e il preparatore Luca Riceputi.

Edoardo Turci