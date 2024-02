Sidermec-Fratelli Vitali presenta la squadra juniores e i suoi tredici giovani talenti

È stata presentata ufficialmente, all’hotel Aurelia di Milano Marittima, la squadra di ciclismo juniores 2024 della Sidermec-Fratelli Vitali di Sant’ Angelo di Gatteo: Filippo Agostini, Alex Cecconi, Lorenzo Chiodarelli, Nicolò Giunchi, Mattia Lodovichetti, Matteo Mastini, Simone Melfi, Lorenzo Moriconi, Francesco Onofri, Luca Patuelli, Diego Perini, Gianmarco Pinton e Diego Tinti, sei di questi confermati (al secondo anno). Archiviato un 2023 ricco di soddisfazioni, domenica 3 marzo la squadra parteciperà alla prima gara di stagione. "Sono tutti ragazzi delle nostre zone (otto della classe 2006 e cinque del 2007, ndr) – afferma il presidente Daniele Muccioli – perché vogliamo valorizzare i giovani ciclisti del territorio. Lo stesso vale per lo staff tecnico (Mario Bartolini, Francesco Catalano, Massimo Belletti e Gabriele Vigilante, ndr) molto qualificato e di livello, e gli indispensabili sponsor". Nell’ambito della presentazione della squadra è emersa, tra le altre cose, una riflessione rivolta a preparatori e atleti: dare innanzitutto prevalenza all’aspetto educativo, allo studio e alla frequenza scolastica, e poi agli allenamenti e impegno agonistico, nell’ottica di crescita della squadra, per dedicarsi in toto alle gare ciclistiche, da maggio-giugno in avanti.

Edoardo Turci