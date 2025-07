Sigarette elettroniche rubate in tabaccheria, denunciata una coppia

Ubriachi alla guida dell’auto, furto di sigarette elettroniche, porto abusivo di armi. Sono alcuni dei reati accertati dai carabinieri della Compagnia di Cesena, del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dipendenti, con otto persone denunciate e due segnalate. Due uomini sono stati denunciati perchè in possesso di un coltello con lama di 32 cm e due coltelli con lame di 21 e 20 cm, Uno è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena poiché in possesso di grammi di hashish. Una giovane coppia è stata denunciata per avere rubato sigarette elettroniche e relativi liquidi asportati da una tabaccheria del centro storico. Un uomo è stato denunciato poiché sorpreso mentre esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco in casa propria e non aveva denunciato 90 munizioni, sequestrate insieme alle armi. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, patenti di guida ritirate per la sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena. Un motociclista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con la patente di guida ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, il veicolo, affidato a persona idonea alla guida. Il motociclista aveva anche alcuni grammi di hashish ed è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico

e. p.