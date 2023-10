La ‘Onit’ nella Silicon Valley con un software di localizzazione

Cesena, 6 ottobre 2023 – Da Cesena alla Silicon Valley. Onit Spa, azienda con sede in via dell’Arrigoni, da oltre vent’anni specializzata nello sviluppo di software per imprese operanti in svariati settori, ha recentemente presentato, in occasione dell’Embedded vision summit di Santa Clara, in California, la sua Dragonfly: una tecnologia all’avanguardia per la localizzazione e il tracciamento in tempo reale di oggetti in movimento.

Giunto alla dodicesima edizione, l’appuntamento californiano attrae professionisti dell’innovazione da ogni angolo del mondo, rivolgendosi in particolare a chi si occupa di prodotti e sistemi basati sull’intelligenza artificiale: una vetrina prestigiosa, dunque, per la soluzione messa a punto da Onit nei propri laboratori cesenati.

Dragonfly, infatti, utilizza una videocamera e si avvale proprio di un algoritmo di intelligenza artificiale: nelle intenzioni dei suoi sviluppatori, è destinato ad aprire nuove prospettive nel settore della logistica - e non solo. «Dragonfly consente di determinare la posizione di qualsiasi dispositivo in movimento, sia in ambienti indoor (nei quali i semplici sistemi gps potrebbero non funzionare) che outdoor, cioè all’aperto – spiega Gabriele Cavina, responsabile marketing di Onit - I campi di applicazione, dunque, sono assai numerosi: è un’opportunità per tutte le aziende che necessitano di una tecnologia di posizionamento efficiente ed economica, da installare, ad esempio, su carrelli elevatori, robot collaborativi di qualsiasi dimensione, droni, idropulitrici e qualunque tipo di oggetto in movimento. Applicare questi sistemi potrà incrementare, in futuro, anche la sicurezza di chi lavora, ad esempio, nei magazzini: se un macchinario può essere costantemente tracciato e monitorato, va da sé che le probabilità di collisioni e investimenti accidentali si abbasseranno notevolmente".

Il successo riscontrato all’evento di Santa Clara ha confermato che l’azienda è sulla strada giusta: "abbiamo ricevuto svariate manifestazioni d’interesse da system integrator e aziende produttrici – commenta Cavina – e stiamo lavorando per avviare nuove partnership con imprese straniere. Vendiamo già le nostre tecnologie all’estero, ma con Dragonfly intendiamo rafforzare il nostro posizionamento, in particolare su mercati promettenti come gli Stati Uniti e l’Australia, oltre al Far East".

Il valore aggiunto di Dragonfly, infatti, sta nel riuscire a garantire prestazioni elevate, caratterizzate da una precisione millimetrica del posizionamento, pur mantenendo costi più bassi rispetto ai sistemi attualmente in commercio, basati principalmente su tecnologie laser.

Fondata nel 2001, Onit Spa vanta uno staff di oltre 200 dipendenti e un portfolio clienti di tutto rispetto, tra cui spiccano nomi come Amadori, Orogel, la multinazionale farmaceutica Pfizer e il Cesena Calcio. Fornisce soluzioni software da applicare nei settori della logistica, del biomedicale, dei big data e, più in generale, della digitalizzazione di infrastrutture aziendali.