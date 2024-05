Silvestri vuole fare il pieno di successi: "Promisi a mia nonna che sarei arrivato in B"

Luigi Silvestri, punto di forza del Cesena, nonché cugino del ‘Ministro della difesa’ Giuseppe Prestia, è un ragazzo felice. E’ stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione del Cavalluccio con tre gol segnati in 37 presenze e diverse prestazioni di alto livello, ha conquistato per la prima volta la promozione in B e a giugno diventerà padre per la prima volta di un bambino che la sua compagna Beatrice darà alla luce a Palermo dove Luigi è nato il 22 gennaio 1993.

Quando e perché ha cominciato ad appassionarsi al gioco del calcio?

"Mio padre Mauro giocava a pallone per divertimento e aveva iscritto alla scuola calcio sia mio fratello Amedeo che ha un anno più di me, che il sottoscritto. Papà era orgoglioso del fatto che potessimo diventare dei calciatori e ci ha assistito e aiutato come purtroppo nonno non era stato in grado di fare con lui". Suo fratello ha continuato a giocare?

"Certamente ma sempre in D e oggi gioca a Andria".

Qual è stata la persona a cui deve di più per la sua carriera?

"Più che una persona dico la mia famiglia. Mio padre ci ha mantenuti grazie al suo lavoro, mia madre Loredana ci portava e ci veniva a prendere dagli allenamenti e tutti e due non ci hanno mai permesso di mollare e sono stati due punti di riferimento. Poi c’era mia nonna, persona fondamentale per me, scomparsa nel 2015, e a cui feci la promessa che un giorno avrei giocato in B".

Per quale squadra tifava da ragazzino?

"Mio padre era juventino ed inizialmente per emularlo tifavo Juve, poi però da quando ho indossato la maglia delle giovanili del Palermo la mia passione è diventata il rosanero".

Chi era il suo idolo?

"E’ sempre stato Fabio Cannavaro, esempio e modello di giocatore".

Ed ora chi è il suo punto di riferimento nel ruolo?

"Ho ammirato Puyol, ma ha smesso anche lui. Ora mi piace molto Rudiger".

Domenica disputerete l’ultima partita della stagione, la seconda gara di Supercoppa ospitando la Juve Stabia.

"L’atmosfera con cui ci stiamo allenando e il modo in cui stiamo preparando la partita sono quelli di sempre. Anche dopo la matematica promozione ottenuta nella vittoria contro il Pescara ci siamo dati come obiettivo quello del traguardo dei punti che abbiamo eguagliato e ora che abbiamo la possibilità di alzare un altro trofeo non molleremo certo".

Vi basterà pareggiare.

"Andremo in campo come al solito per vincere. Sarebbe pericoloso se ci accontentassimo del pareggio".

Qual è stato il momento più emozionante del campionato? "La fine della partita al Manuzzi contro il Pescara quando abbiamo avuto la matematica certezza della promozione. Io ho vinto la D e la C2, ma una promozione in B non l’avevo mai ottenuta ed è successo proprio nel giorno in cui allo stadio c’erano anche mio padre, mia madre e mio fratello. E poi questo è un anno magico perché a giugno nascerà il mio primo figlio. E il suo nome sembra scritto nel destino..."

Vale a dire?

"Io e Beatrice abbiamo deciso di chiamarlo Edoardo e chi ha segnato il gol-promozione? Pierozzi che si chiama Edoardo e indossa il numero 24, come il 2024 l’anno in cui nascerà mio figlio. Segnali del destino".

Ora ci sarà l’avventura in B.

"Sarà un campionato più difficile e duro, ma credo che con il lavoro quotidiano, l’applicazione, i sacrifici e la mentalità potremo dire la nostra. Io per quello che mi riguarda sono già carico all’idea di misurarmi con un campionato così importante". Se fra 20 anni dovesse ripensare a questa stagione quale sarà il ricordo più vivido che le tornerà in mente?

"Le emozioni che abbiamo regalato alla nostra gente e ai nostri meravigliosi tifosi, emozioni da raccontare e da tramandare. Noi giocatori viviamo per questo".