Silvia Lanzi nuovo responsabile di Coldiretti Donna Impresa

Ha 29 anni Silvia Lanzi e viene da una piccola località di Verghereto dove da poco più di un anno è subentrata nell’azienda di famiglia che gestisce da generazioni un allevamento di bovini ed un’azienda agricola altrettanto operosa. Silvia, dopo la laurea ed una considerevole esperienza nel settore ricettivo, ha deciso di tornare alla propria azienda e proviene dal gruppo giovani agricoltori.

"Nonostante la bella e lunga esperienza di hotellerie, che mi ha insegnato tanto, il mio cuore è sempre rimasto a casa, nella mia azienda e l’anno scorso ho deciso in accordo con la mia famiglia, di compiere il grande passo e dedicarmici a tempo pieno" racconta la Lanzi durante il saluto al Forum Interprovinciale di Coldiretti Donne Impresa che si è tenuto nella sede di Coldiretti di Forlì. L’assemblea interprovinciale ha nominato anche il comitato interprovinciale che rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.

"Sono onorata per la fiducia e l’appoggio ricevuto da Coldiretti e da tutte voi – commenta Silvia dopo la nomina – Ringrazio Lisa Paganelli e tutto il comitato uscente per il lavoro svolto sino ad oggi e sono certa che insieme riusciremo a organizzare numerose e importanti iniziative che soprattutto in questo momento sono fondamentali per le nostre realtà".

"Grazie a Lisa Paganelli ed in bocca al lupo a Silvia per il nuovo incarico" commentano i presidenti con un prezioso rimando alle realtà agricole dei rispettivi territori , mentre il direttore Alessandro Corsini ricorda il costante e continuo impegno della Coldiretti nella condivisione dei temi sui territori, il monitoraggio delle problematiche e la tutela delle nostre produzioni, del made in Italy e del km0, nella lotta contro il cibo sintetico.