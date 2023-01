Silvia Wakte porta il rock alla Rocca

Nella casa del custode della Rocca Malatestiana al via ’Musica d’inverno’, la nuova rassegna di concerti abbinati a momenti conviviali organizzata dalle associazioni Jazzlife e Micapoco Aps. Un percorso musicale variegato per valorizzare le eccellenze musicali del territorio.

Stasera il primo appuntamento che vede protagonista la cantante e chitarrista Silvia Wakte in ’Solo Act’ uno spettacolo chitarra, voce, loop ed effetti, che spazia da Joni Mitchell ai Led Zeppelin o ai Massive Attack con eleganza e energia perché "Chi dice che la chitarra è cosa da uomini?". Chitarrista e cantante formatasi musicalmente tra l’ Italia e gli Usa, Silvia Wakte viaggia in territori dove il rock è donna e lascia il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù. Tra le sue collaborazioni e formazioni Grammar School, Ladies Zeppelin, SixInTheCity, Paolo Simoni, Crozza nel Paese delle Meraviglie, R. Johnson (Kool and the gang), Chic, Cheryl Porter, Tricarico, Paolo Cevoli. L’inizio del concerto è previsto per le 21.30; dalle 20 il punto ristoro della Rocca propone un menù romangolo a 25€. Per il solo concerto, è previsto un contributo di 10€ compreso di una consumazione. Prenotazione necessaria.