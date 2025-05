Simona Fracella nominata presidente dei ’Sempra zovan’

Si è riunito il nuovo consiglio direttivo dell’associazione ’I Sempra Zovan’ per la nomina delle nuove cariche che avranno il compito di guidare la gestione del centro sociale. Nuova presidente è Simona Fracella che prende il posto di Primo Alessandri, eletto tesoriere, vicepresidente è Roberto Montemaggi e segretario Ilva Sarti.

Fracella ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al gruppo uscente, e in particolare ad Alessandri, per il prezioso lavoro svolto, di cui il nuovo consiglio raccoglie l’eredità. Un’eredità che rappresenta non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per ampliare ulteriormente le attività del centro sociale, con l’obiettivo di farlo diventare un vero e proprio luogo di interesse e incontro intergenerazionale.

"Con l’aumentare degli anni molte qualità biologiche diminuiscono ed è naturale. Ma cresce l’esperienza e la saggezza. Questo patrimonio deve essere messo a disposizione della comunità: oltre a rappresentare un contributo prezioso, renderà i nostri ‘Sempra Zovan’ tali per sempre".

Simona Fracella è infermiera professionale dell’Ausl Romagna e ha conseguito il Master di 1° livello in Case Management in ospedale e sul territorio presso l’Università di Parma.

e.p.