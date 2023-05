Simona Picchetti all’Officina dell’Arte tra prosa e poesia

Pomeriggio all’insegna delle parole e delle immagini. All’Officina dell’Arte di Cesena la scrittrice e poetessa cesenate Simona Picchetti presenterà oggi alle 18 il romanzo dal titolo ’Il volo della rondine inizia precipitando’, pubblicato da ’Il Vicolo’, in dialogo con l’autrice Beatrice Valeriani. Durante l’evento, è previsto anche un accompagnamento musicale a cura del maestro Alberto Salimbeni. Tra riflessioni e domande esistenziali, il testo si sposa con il trasporto emotivo-sensoriale della musica, unendo la poesia con il testo in prosa, in una narrazione integrata con illustrazioni evocative. Per info: 3388501051.