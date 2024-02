Simone Brandi mette in mostra la sua ’Realtà locale’

Il pittore Simone Brandi di Cesenatico è il protagonista della mostra che sarà allestita alla Galleria comunale d’arte "Leonardo Da Vinci" di Cesenatico nel mese di marzo. L’esposizione sarà inaugurata sabato 2 marzo, con il taglio del nastro ufficiale alle 17 assieme alle autorità, e potrà essere visitabile sino a lunedì 1° aprile. La mostra, dal titolo "Realtà locale", consiste in una selezione di opere ispirate alla tradizione pittorica locale, dove la rappresentazione della figura umana e del paesaggio, sono il punto di partenza per una riflessione sulle potenzialità e i limiti del disegno e della pittura stessi. Simone Brandi è un artista cesenaticense, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Oltre a svolgere una sua personale ricerca artistica, è attivo nel campo dell’utilizzo delle varie forme di espressione artistica da parte di persone svantaggiate, portando quindi anche nella pittura una sua esperienza di inclusività. Brandi ha inoltre collaborato alla realizzazione delle ultime edizioni delle "Tende al mare", l’originale mostra di opere realizzate sulle tende che un tempo venivano utilizzate dai bagnanti in spiaggia, prima della diffusione degli ombrelloni.

La mostra che aprirà i battenti sabato pomeriggio è dunque anche l’occasione per conoscere meglio un artista di Cesenatico molto legato al territorio, attraverso i suoi quadri originali. L’esposizione sarà visitabile tutte le giornate di sabato, domenica e festivi, dalle 10 del mattino a mezzogiorno e dalle 15 alle 19, l’ingresso è libero.

Giacomo Mascellani