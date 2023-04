Sindacati, Primo Maggio per la Costituzione a Cesena e Longiano

La ricorrenza dei 75 anni dalla nascita della Costituzione sono un elemento portante delle celebrazioni del Primo Maggio di quest’anno. "La Costituzione italiana rappresenta uno dei principi fondamentali su cui si basa la nostra Repubblica, fondata sul lavoro come valore fondamentale della società italiana - affermano i segretari generali Silla Bucci (Cgil Cesena), Francesco Marinelli (Cisl Romagna) e Marcello Borghetti (Uil Cesena) - La Costituzione italiana rappresenta un pilastro della democrazia e della società, sancendo con l’articolo 1, l’importanza del lavoro e dei diritti dei lavoratori, e richiamando alla responsabilità di ogni cittadino affinché i diritti dei lavoratori siano sempre tutelati e rispettati per garantire un futuro di crescita e sviluppo per l’Italia intera. Inoltre, l’articolo 1 della Costituzione italiana rappresenta un principio di riferimento per coloro che lottano per la giustizia sociale e la tutela dei diritti dei lavoratori, richiamando alla responsabilità di ogni cittadino di contribuire al progresso del Paese e alla realizzazione di una società più equa e solidale".

I segretari di Cgil, Cisl e Uil il 1° maggio alle 9 saranno a Monte Castello di Mercato Saraceno per deporre una corona al Monumento ai caduti dello Zingone anche per testimoniare l’urgenza di leggi più severe per contrastare infortuni e morti sul lavoro. A Longiano alle 10 per le vie del paese sfilata di carri agricoli, a seguire interventi dei sindaci del territorio. Nel pomeriggio a Cesena i festeggiamenti del 1° maggio proseguiranno, come di consueto, in piazza del Popolo alle ore 16 con l’intervento di Filippo Pieri (segretario generale regionale Cisl Emilia-Romagna) a nome di Cgil Cisl Uil.

Allieterà la giornata l’Orchestra spettacolo Davide Salvi. Per tutta la giornata esposizione di moto d’epoca e dei tradizionali carri agricoli.