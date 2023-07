Sindaci soddisfatti da Figliuolo "Ora il governo faccia la sua parte"

di Annamaria Senni

Soddisfatti, e rincuorati dalle promesse del generale Figliuolo, i sindaci dei comuni cesenati che mercoledì pomeriggio hanno partecipato all’incontro a Forlì con il commissario per l’emergenza, sono pronti a far ripartire i lavori per risanare i territori alluvionati. Perché, di lavori da fare prima che ritorni l’autunno, ce ne sono ancora tanti, e la dichiarazione di Francesco Paolo Figliuolo ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo, dato che molti primi cittadini temevano di finire in default. "Copriremo le spese per i lavori di somma urgenza - ha detto Figliuolo - quelli fatti e quelli da fare. I rimborsi arriveranno a breve. Diamo un po’ di ossigeno ai Comuni".

I sindaci, durante l’incontro, hanno ribadito la necessità di agire in fretta per mettere in sicurezza fiumi e corsi d’acqua e per ripristinare la viabilità ancora compromessa. "Abbiamo trovato in Figliuolo un interlocutore attento e disponibile - ha detto la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi - è necessario intervenire subito per sistemare le strade collinari così duramente colpite. Dobbiamo al più presto ripulire i fiumi e i corsi d’acqua pieni di alberi caduti. Fino ad ora, per gli interventi necessari a raggiungere le famiglie isolate abbiamo speso 430mila euro, ma i danni stimati sono di 6 milioni e 800 mila euro". La sindaca di Sogliano al Rubicone, Tania Bocchini, ha chiesto all’incontro presso la sede della Provincia, che i comuni più piccoli siano parte attiva del processo decisionale e attuativo assieme alla commissione. "La ricostruzione della montagna e della collina - ha detto la sindaca Tania Bocchini - deve essere fatta con la consapevolezza che tali territori non sono un problema da risolvere, ma anzi un’opportunità da cogliere. Nessuna strategia per il contrasto al dissesto idroelogico sta in piedi con la montagna disabitata".

Il commissario Figliuolo ha assicurato la copertura delle spese urgenti, ora i comuni chiedono al governo di fare la sua parte stanziando al più presto tutti i fondi e i ristori necessari per favorire l’operato del commissario. "Ci aspettiamo un intervento immediato, quello che ci preme è che la collina e la montagna non vengano dimenticate - dice il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini - sono soddisfatto e sono molto fiducioso perché c’è stata una grande apertura di dialogo con le istituzioni. Qui a Bagno abbiamo ancora la strada del Carnaio da rifare e molte strade comunali da sistemare, le spese urgenti sostenute ammontano a 210mila euro e quelle che ci aspettano superano i 680mila euro".

"Ci aspettiamo un intervento rapido - ha aggiunto la sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini - le spese sostenute per la somma urgenza sono state di 300mila euro, ma abbiamo fatto un piano di ricostruzione di 10-12 milioni di euro. Al momento sono state riaperte tutte le strade, ma in maniera provvisoria. Se non interveniamo si riproporranno una serie di problemi con l’arrivo dell’autunno e delle piogge".