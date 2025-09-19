Sindaco e assessore in tour per il primo giorno di scuola

"Lunedì abbiamo portato il nostro saluto alla scuola secondaria ’Valgimigli’, alla scuola primaria ’Pascoli’, alle scuole dell’infanzia di S.Piero e di Bagno, all’asilo nido e all’asilo delle Grazie". Lo scrivono il sindaco, Enrico Spighi e l’assessora alla Crescita Educativa, Carla Para, che aggiungono: "Un momento semplice, ma ricco di significato: il primo giorno di scuola è sempre una tappa importante, un nuovo inizio fatto di emozioni, curiosità e aspettative. Abbiamo voluto rimarcare il ruolo fondamentale che la scuola riveste nella società moderna, luogo di crescita, di cultura e di formazione, dove ogni giovane può imparare a conoscere se stesso e a costruire passo dopo passo il proprio futuro". "Allo stesso tempo è stato importante sottolineare- proseguono Spighi e Para- il rispetto che si deve agli insegnanti, guide preziose in questo cammino, e al personale Ata, che ogni giorno lavora con impegno affinché gli ambienti siano accoglienti e funzionali. La scuola è comunità, e comunità significa collaborazione tra studenti, tra docenti, tra famiglie". "Il nostro augurio per tutti i bambini e i ragazzi - dicono altresì Spighi e Para - è quello di vivere questo nuovo anno scolastico con entusiasmo, curiosità e voglia di imparare, coltivando legami che diventeranno amicizie sincere e durature. L’amministrazione è al fianco delle scuole e delle famiglie, con la convinzione che solo insieme si possa costruire un futuro di coesione, di crescita e di partecipazione. Buon anno scolastico a tutti". Ieri il sindaco Spighi e l’assessora Para hanno portato i saluti di inizio anno scolastico al liceo scientifico di Bagno.