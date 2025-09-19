Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente a PesaroCandidati impresentabiliMassacrato in stradaSimone VagnozziAnti LeporeChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaSindaco e assessore in tour per il primo giorno di scuola
19 set 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Sindaco e assessore in tour per il primo giorno di scuola

Sindaco e assessore in tour per il primo giorno di scuola

"Lunedì abbiamo portato il nostro saluto alla scuola secondaria ’Valgimigli’, alla scuola primaria ’Pascoli’, alle scuole dell’infanzia di S.Piero...

"Lunedì abbiamo portato il nostro saluto alla scuola secondaria ’Valgimigli’, alla scuola primaria ’Pascoli’, alle scuole dell’infanzia di S.Piero...

"Lunedì abbiamo portato il nostro saluto alla scuola secondaria ’Valgimigli’, alla scuola primaria ’Pascoli’, alle scuole dell’infanzia di S.Piero...

Per approfondire:

"Lunedì abbiamo portato il nostro saluto alla scuola secondaria ’Valgimigli’, alla scuola primaria ’Pascoli’, alle scuole dell’infanzia di S.Piero e di Bagno, all’asilo nido e all’asilo delle Grazie". Lo scrivono il sindaco, Enrico Spighi e l’assessora alla Crescita Educativa, Carla Para, che aggiungono: "Un momento semplice, ma ricco di significato: il primo giorno di scuola è sempre una tappa importante, un nuovo inizio fatto di emozioni, curiosità e aspettative. Abbiamo voluto rimarcare il ruolo fondamentale che la scuola riveste nella società moderna, luogo di crescita, di cultura e di formazione, dove ogni giovane può imparare a conoscere se stesso e a costruire passo dopo passo il proprio futuro". "Allo stesso tempo è stato importante sottolineare- proseguono Spighi e Para- il rispetto che si deve agli insegnanti, guide preziose in questo cammino, e al personale Ata, che ogni giorno lavora con impegno affinché gli ambienti siano accoglienti e funzionali. La scuola è comunità, e comunità significa collaborazione tra studenti, tra docenti, tra famiglie". "Il nostro augurio per tutti i bambini e i ragazzi - dicono altresì Spighi e Para - è quello di vivere questo nuovo anno scolastico con entusiasmo, curiosità e voglia di imparare, coltivando legami che diventeranno amicizie sincere e durature. L’amministrazione è al fianco delle scuole e delle famiglie, con la convinzione che solo insieme si possa costruire un futuro di coesione, di crescita e di partecipazione. Buon anno scolastico a tutti". Ieri il sindaco Spighi e l’assessora Para hanno portato i saluti di inizio anno scolastico al liceo scientifico di Bagno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola