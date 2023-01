Sindaco e assessori camerieri per una sera

A cena con i dipendenti comunali seduti a tavola e sindaca, vice e assessori nella vesti di camerieri a servirli. A Sogliano al Rubicone la sindaca Tania Bocchini, il vice Lorenzo Ortolani e gli assessori Gianfranco Bernucci, Erica Comandini e Marco Brigliadori hanno organizzato una cena nei locali della Pro Loco dedicata ai 30 dipendenti e ai 4 che fanno parte di una cooperativa e lavorano per il Comune. Le motivazioni le spiega la sindaca Tania Bocchini: "Abbianmo voluto rispolverare una vecchia usanza in occasione di San Sebastiano, patrono di Sogliano al Rubicone, quando amministratori e dipendenti del comune organizzavano, la sera della vigilia, una cena per stare tutti insieme. Allora si ritrovavano in un ristorante. Noi invece abbiamo deciso di coinvolgere la Pro Loco che ci ha preparato una cena prelibata. Fra l’altro abbiamo deciso di raccogliere durante la serata fondi da devolvere all’associazione Voce Amaranto che gestisce lo sportello Alba a sostegno delle donne che subiscono violenze. Sono molto soddisfatta perchè la serata è stata molto partecipata ed è stata l’occasione non solo per l’ottima cucina, ma anche per tanto divertimento".

e.p.