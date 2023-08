"Sindaco, è ora di candidare una donna"

di Andrea Alessandrini

Il movimento civico Cesena Siamo Noi si presentò alle comunali la prima volta nel 2014 e la seconda nel 2019, candidato sindaco Vittorio Valletta, in solitudine, senza coalizzarsi.

Nel 2024, consigliere comunale architetto Denis Parise, potreste invece fare parte per la prima volta di una coalizione per avere più possibilità di entrare a far parte per la prima volta dell’amministrazione della città?

"È una riflessione ancora in corso. Cesena Siamo Noi si contraddistingue per il civismo e non abbiamo preclusioni verso alleanze che vertano su precisi punti programmatici per il bene della città".

Quali saranno i punti centrali del vostro programma che si immagina elettorale?

"Il programma non è ancora definito, ma i punti essenziali saranno coerenti con le battaglie che Cesena Siamo Noi ha portato avanti sino ad ora, a partire dalla salvaguardia ambientale e dalle politiche dell’urbanistica che sono ancora più importanti oggi dopo l’alluvione. Ancora una volta punteremo molto sulla partecipazione dei cittadini e il ruolo centrale dei quartieri".

Nel 2019 tutti i candidati sindaco furono uomini. Sarete voi civici a presentare una candidata a sindaco?

"Ci piacerebbe molto una candidata donna, comunque debbo sottolineare che il nostro movimento vanta nel suo organico diverse persone disponibili e preparate, abituate da anni, secondo il nostro metodo di lavorare, a collaborare nella logica di squadra".

Convivono in Cesena Siamo Noi componenti diverse, anche non distante dalle idee del centrodestra. È così?

"Guardi, Cesena Siamo Noi è un movimento civico, ben oltre le vecchie logiche di sinistra e destra. Il collante che ci cementa sono i beni comuni e i progetti per la città sui quali è necessario trovare convergenze nella diversità".

Lei ha ereditato il testimone in consiglio da Vittorio Valletta che si è dimesso dal vostro coordinamento.

"Valletta continua ad offrire il suo validissimo contributo a Cesena Siamo Noi".

Come giudica il suo post sui social il giorno della morte di Berlusconi?

"Una leggerezza".

Riaprirete la sede?

"Per un movimento come il nostro che lavora tra la gente il covid è stato molto penalizzante, anche perché abbiamo dovuto chiudere la nostra Casa della Città in galleria Oir. Sicuramente la campagna elettorale è il periodo giusto per ritrovare energie e idee per il futuro".

Centrodestra e Pd sono ai ferri corti sui sostegni agli alluvionati. Qual è la vostra posizione?

"La loro disputa ha ragioni e toni elettorali, che francamente non ci appartengono. Noi vorremmo discutere di come cambieranno il modo di gestire il territorio e un modello di sviluppo oggettivamente inadeguato. È paradossale sentire ancora oggi parlare di urbanizzazioni alla foce del Bevano, e di previsioni come queste ce ne sono tante, ancora presenti nelle previsioni urbanistiche di molti comuni"

Ci anticipa un’idea nuova del vostro movimento per la Cesena da costruire?

"L’idea nuova ce la teniamo per il futuro, visto che il nostro programma elettorale è stato ampiamente utilizzato da chi governa con poche idee proprie".