"Sindaco, faccia qualcosa per la famiglia isolata"

Diventa un caso politico l’isolamento in cui è costretta a vivere da 14 anni la famiglia Gentili a Bagno di Romagna, segnalato dal Resto del Carlino il 13 febbraio scorso: Olinto Bergamaschi, capogruppo della lista ‘Andare Oltre’ che in consiglio comunale si oppone alla giunta guidata dal sindaco Enrico Spighi, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta.

"Egregio sindaco Spighi – scrive Bergamaschi – siamo venuti a conoscenza, grazie ad un articolo di giornale, della situazione della famiglia Gentili di Bagno di Romagna. La loro casa si trova in località Valaneta, sulla mulattiera che partendo dalla Provinciale che costeggia l’Albergo Euroterme si dirige verso Pietrapazza e il monte Carpano. Purtroppo, l’abitazione di questa famiglia non è raggiungibile in auto, perché un cartello vieta la circolazione a tutti i mezzi privati, inclusi quelli dei residenti. E’ così da quasi 14 anni: entrambi i precedenti sindaci avevano promesso di trovare una soluzione, ma ad oggi non è cambiato nulla. Ci risulta che questa famiglia paghi regolarmente le tasse comunali e quelle del Consorzio di Bonifica Savio-Borello, ma il nostro Comune non solo impedisce loro di raggiungere l’abitazione con un mezzo di trasporto, ma, per quello stesso motivo, non si occupa nemmeno dello sgombero della neve. Si tratta di una situazione paradossale: un nostro concittadino adempie tutti i suoi doveri, ma il Comune non si preoccupa di adempiere il proprio, che è quello di garantire pari diritti a tutti i suoi abitanti, anche a quelli che vivono in zone disagiate".

L’interrogazione si conclude con una richiesta e un appello al sindaco: "Le chiediamo quindi di spiegarci le ragioni di questa discriminazione ed in che modo e con quali tempistiche ritiene di porre rimedio a tale evidente ingiustizia".

Staremo a vedere se in consiglio comunale il sindaco Enrico Spighi riuscirà a spiegare i motivi dell’avversione del Comune di Bagno di Romagna alla ricerca di una soluzione ai problemi di isolamento della famiglia Gentili: le precarie condizioni della mulattiera che conduce alla loro abitazione sono le stesse di quando fu rilasciata l’autorizzazione alla ristrutturazione della storica abitazione dei Gentili, con pagamento dei relativi oneri. Se non si muovesse niente si arriverebbe al paradosso di un’amministrazione comunale che incassa dai cittadini gli oneri per il ripristino di un immobile, ma di fatto gliene impedisce la fruizione. Infatti la famiglia Gentili, oltre a subire i disagi personali, aveva avviato un’attività di bed and breakfast, ma ha dovuto chiuderla proprio per l’impossibilità di raggiungerla.