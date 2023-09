Il sindaco-poeta stampa sui manifesti preghiere in dialetto romagnolo

Montiano (Cesena), 4 settembre 2023 – Ha tradotto due preghiere in dialetto romagnolo e poi le ha consegnate alla stamperia Pascucci di Gambettola per farne dei manifesti di tela per appenderli nelle case, chiese, negozi, aziende, uffici e comunque in ogni luogo pubblico e privato. Artefice è Fabio Molari sindaco di Montiano, poeta e maestro elementare in pensione.

Molari, come è nata l’idea?

"Prima di tutto nasce da un rapporto trentennale con la famiglia Pascucci di Gambettola che produce cose bellissime e si impegna nell’opera di mantenere vive le tradizioni romagnole. Un giorno sono andato in stamperia e guardando le centinaia di stampe con molti disegni del compianto Gianfranco Zavalloni e dell’amico Vittorio Belli di Cesena ho proposto a Riccardo Pascucci la realizzazione di due tele, una con la versione dialettale dell’Ave Maria e l’altra dell’Angelo Custode".

Sindaco lei non risulta essere credente.

"Sono credente, però a modo mio, libero".

Perchè ha sentito il bisogno di tradurre in dialetto due preghiere?

"Perchè nella forma dialettale mancavano e sono due preghiere molto belle che, insieme al Padre Nostro, sono fra le più pronunciate dai credenti e praticanti".

Che giudizio si aspetta dai suoi compagni di partito?

"Sono in un partito, il Pd, fatto di persone estremamente rispettose, nel quale militano anche molti credenti e praticanti. Per questo credo che i miei compagni di partito adesso mi vorranno ancora più bene".

E’ stato difficile la traduzione delle due preghiere?

"Assolutamente no. Sono andato in maniera molto libera, tenendo conto che alcune parole in lingua italiana non sono traducibili in dialetto. Ad esempio nell’Ave Maria la frase ‘piena di grazia’ l’ho tradotta in ‘peina ad lousa’".

I disegni sulle due tele di chi sono?

"Quello dell’Ave Maria è del grafico Vittorio Belli e rappresenta una tenera Natività. Quello dell’Angelo Custode è di Gianfranco Zavalloni e naturalmente rappresenta un angioletto infantile e gioioso".

Quando saranno messi in produzione e in vendita?

"Lo sono già. Chi vuole può recarsi presso la stamperia Pascucci a Gambettola a pochi metri dal palazzo comunale" .

E’ stato difficile realizzarli e stamparli su tela?

"C’è stata una certa difficoltà. Per prima cosa abbiamo voluto cercare un’immagine della Madonna adatta per la preghiera più importante e dobbiamo ringraziare Vittorio Belli per il magnifico disegno realizzato". L’Angelo di Dio non è proprio la preghiera tradizionale, ma è stata creata da lei?

"Sì. Non mi sono attenuto proprio a quella originale e l’ho fatta stampare anche in italiano. Invece per l’Ave Maria ho fatto una traduzione letterale".