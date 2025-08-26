Il sindaco di Verghereto apre al parco eolico: “Ma l’ultima parola ai cittadini”

Verghereto (Cesena), 26 agosto 2025 – Si moltiplicano le prese di posizione contro l’installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica sul crinale appenninico fra Romagna e Toscana. Le due regioni hanno orientamenti differenti: la Toscana è orientata ad autorizzarli, L’Emilia-Romagna è contraria. A protestare contro l’installazione delle torri con le pale eoliche sono spesso associazioni ambientaliste che non hanno un radicamento locale, ma anche il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi ha voluto dire la sua affermando di essere favorevole alle energie rinnovabili, ma contrario a impianti nei pressi del suo comune. È il tipico atteggiamento che in inglese viene definito ‘nimby’, cioè gli impianti di questo tipo vanno bene, ma non vicino a casa propria, una giustificazione si trova sempre. Per questo abbiamo chiesto l’opinione di Enrico Salvi, sindaco di Verghereto, il comune che potrebbe essere interessato direttamente dalle torri eoliche dell’impianto Badia Wind, che sarebbe ubicato nel comune di Badi Tedalda.

“Quello che sta accadendo è figlio della sconfitta dell’energia nucleare nei referendum del 1987 e del 2011. Personalmente votai a favore del nucleare ad entrambi, ma il risultato sappiamo quale è stato. Se avessero vinto i sostenitori del nucleare oggi non ci troveremmo in questo dilemma”.

Ma le torri eoliche danneggerebbero il paesaggio, e le infrastrutture necessarie alla loro realizzazione sarebbero molto impattanti...

“E’ lo stesso dibattito che ci fu (e ogni tanto riemerge) a proposito dell’E45 e della Diga di Ridracoli. I piloni di cemento nel greto del fiume Savio non sono certo belli, ma io sono più contento di vivere in una valle con l’E45 piuttosto che senza”.

Che vantaggi ci sarebbero per l’area circostante all’impianto eolico?

“Questa è la madre di tutte le questioni: se non ci sono vantaggi, perché dovremmo subire i danni di cui abbiamo già parlato?”.

Ci dica la sua opinione...

“È in dubbio se sia consentito incassare royalty sull’energia prodotta, penso che nel caso in cui i territori si pronunciassero favorevolmente qualche vantaggio dovremmo pure averlo; se dovessi scegliere opterei per un forte sconto (30-40%) sulle tariffe energetiche a famiglie e aziende che risiedono nel territorio del comune di Verghereto, questo vantaggio porterebbe sicuramente a un incremento della residenza nel territorio comunale al fine di contenere lo spopolamento”.

Quindi lei che posizione ha sulle pale eoliche in Appennino?

“Parlando da sindaco e da cittadino ribadisco di non essere contrario all’eolico e più in generale alle energie rinnovabili. Ritengo doveroso però al riguardo aprire un dibattito tra i residenti del nostro comune perché in fin dei conti deve essere la cittadinanza a decidere del proprio territorio”.