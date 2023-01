"Sinistra e destra, politiche sovrapponibili"

di Elide Giordani La destrutturazione delle relazioni umane causata dal Covid, la salute e le sicurezza, il disagio sociale e la povertà diffusa, la guerra in Ucraina e l’esigenza di tornare alla pace in Europa, le politiche migratorie e "l’orgoglio di abitare una terra di accoglienza", la disoccupazione giovanile e il gap salariale delle donne, il "blocco borghese" che non distingue centrosinistra da centrodestra, la "crisi del lavoro che è la crisi della sinistra", la "vergogna della soppressione del reddito di cittadinanza". Non ha trascurato nulla Silla Bucci davanti alla platea che l’ha rieletta segretaria generale della Cgil Cesena. Silla Bucci, siete alle prese con l’unificazione tra le due strutture Cgil di Cesena e Forlì, da cosa nasce l’avvio di questo percorso? "Dal fatto che agiamo in un contesto provinciale che richiede un’unica nostra voce che in tal modo diventa più forte e mette in rete le risorse. Ci sarà un unico funzionario ma restano tutte le strutture territoriali, che nel Cesenate sono 16. Non è un accorpamento per risolvere problemi economici, le nostre camere del lavoro sono in salute economica e di tesseramento. Il processo si concluderà quest’anno con un congresso straordinario, unico momento per definire i perimetri della rappresentanza". Lei ha affrontato...