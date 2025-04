Sinistra Italiana inaugura una nuova sede a Savignano

Nuova sede per Sinistra Italiana a Savignano, in piazza Castello 19. Sarà inaugurata venerdì 4 aprile alle 18.30. Si tratta di uno spazio aperto a tutti, pensato per coordinare il lavoro sul territorio e offrire un punto di riferimento stabile per le battaglie sociali e politiche nella zona del Rubicone.

Dice Ermes Zattoni, tesoriere di Sinistra Italiana: "L’inaugurazione avviene in un momento cruciale: prende infatti il via la campagna informativa per i referendum su cittadinanza e lavoro dell’8 e 9 giugno, sui quali Sinistra Italiana si è da tempo schierata senza ambiguità per 5 sì. Un’opposizione organizzata e determinata è necessaria oggi più che mai, di fronte a un governo reazionario, e incapace di tutelare chi si trova in posizione di fragilità. Mentre cresce la repressione, cresce anche la nostra mobilitazione per costruire un’alternativa concreta, fondata sui diritti e sulla giustizia sociale".

Tra le partecipazioni già confermate, quella di Giovanni Paglia, assessore regionale alle politiche abitative, giovanili e lavoro, e membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, e Fortunato Stramandinoli, segretario regionale di Sinistra Italiana. Ha concluso Zattini: "Sinistra Italiana invita tutti a unirsi a questa primavera di lotta: contro il riarmo, per i nostri diritti".