Sintomi degenerativi. Screening gratuito Il Rotaract Club Cesena propone per il terzo anno il progetto Alt-zheimer, offrendo uno screening gratuito per prevenire malattie neuro-degenerative. Oggi dalle 9 alle 13 presso la farmacia Sant'Egidio Ok in via Manuzzi 80. Referente il dottor Simone Battaglia. Prenotazioni al 0547 630861.