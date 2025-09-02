Sintucci torna a casa con Morgan: "C’è un pupazzo tra me e Rita"

Domani e giovedì, Matteo Sintucci, uno degli attori cesenati tra i più attivi in tivù, tra fiction e pubblicità, torna a casa, e in coppia con Rita Castaldo, all’interno del calendario del Festival Fu Me, diretto da Michele Di Giacomo, propone, in prima nazionale, lo spettacolo di teatro di figura "Gli stupidi sogni di Morgan", storia di un pupazzo eccentrico. Sintucci, regista, co-drammaturgo e co-animatore di Morgan è anche autore delle musiche originali e del sound design che contribuiscono a creare l’"ambiente emotivo" che caratterizza il pupazzo. La performance è realizzata con la collaborazione di Fondazione LAM per le arti contemporanee, realtà cesenate che sostiene produzioni e residenze e si tiene presso una casa privata aperta per l’occasione. Il ritrovo, riservato a 30 partecipanti per sera, è fissato per le 20.30, ai giardini pubblici di via Verdi, da cui si raggiungerà la meta.

Matteo Sintucci, nuovo all’approccio con il teatro di figura usato come mezzo artistico? "Non proprio. Morgan è un pupazzo alla muppets (pupazzi iconici creati dallo statunitense Jim Henson negli anni ’50, divenuti un fenomeno internazionale) che Rita Castaldo ha costruito dopo avere constatato l’entusiasmo che nutrivo per ‘Avenue Q’, un musical di Broadway, satirico e irriverente, con pupazzi animati, che io avevo guardato su You Tube e poi visto di persona proprio a Broadway, così, utilizzando le sue capacità manuali ha costruito Morgan, che poi è diventato protagonista di un corto".

Personaggio cinematografico? "Sì infatti. Abbiamo partecipato ad un concorso per Estrocorti, cioè i cortometraggi d’autore o d’ispirazione creativa, che ha vinto ben tre premi, intitolato ‘Buon compleanno Morgan’, dove lui si trova a fare i conti con la sua festa fallita, cui nessuno prende parte. Ma per apprendere l’arte dell’animazione l’anno scorso abbiamo partecipato ad Animateria, un corso d’alta formazione in teatro di figura organizzato da Teatro Gioco Vita (Piacenza). Giusto in tempo per rispondere all’invito di Michele Di Giacomo a partecipare a Fu Me".

Come si presenta Morgan agli spettatori di Fu Me? "Morgan è blu, ingenuo, ironico e tragico allo stesso tempo: rappresenta la parte di noi che continua a credere nonostante tutto, che aspetta un segno, che non smette di sperare anche quando la realtà sembra dire il contrario. È l’intruso, l’eterno escluso, ma anche la voce tenera e buffa di un bisogno universale: essere visti, amati e ricordati. Morgan vive in un salotto reale che diventa palco e platea; questa scelta scenica enfatizza la vita interiore del pupazzo tra euforia e malinconia".

Insomma, ormai fa parte della vostra coppia artistica. "Diciamo che è una è una presenza piuttosto ingombrante, anche per noi: Morgan ha bisogno di due attori per essere animato, ed io sono la sua voce, ma anche un suo braccio e Rita l’altro. Insieme poi impersoniamo anche tutti gli altri personaggi con cui Morgan si configura. Li abbiamo contati: sono 12. Dopo questo progetto auspichiamo di poter presentare Morgan ai teatri del territorio".