Sirene anti-alluvione lungo il Savio

Cesena, 3 maggio 2025 – A quasi due anni dalla disastrosa alluvione del 16 maggio 2023 finalmente si lavora concretamente per la prevenzione del rischio. Mentre a monte e a valle del tratto urbano del Fiume Savio i lavori di sistemazione degli argini procedono a macchia di leopardo, da un paio di settimane ruspe e camion sono all’opera nel tratto urbano per abbassare le golene in modo che l’acqua, in caso di una nuova piena straordinaria, abbia più spazio da occupare. Ma c’è dell’altro: il Comune installerà sirene di allerta nel tratto urbano del Savio in modo da avvisare acusticamente chi vive a ridosso del fiume in caso di pericolo.

Pochi giorni fa il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi (Marco Giangrandi e Denis Parise) ha inviato al sindaco Enzo Lattuca una mozione per chiedere l’installazione di sirene di allerta da aggiungere ai sistemi digitali già adottati (sms, IT-Alert, social media e canale Telegram).

“Le sirene di allerta – si legge nella mozione che sarà discussa nella riunione del Consiglio comunale di giovedì prossimo, 8 maggio – sono uno strumento consolidato e universalmente riconosciuto per avvertire tempestivamente la popolazione in caso di emergenza, come inondazioni, incendi, terremoti e altre calamità naturali, specialmente per le persone anziane, con disabilità o in condizioni di fragilità. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato l’adozione di sirene nei piani di protezione civile come una misura utile in caso di eventi catastrofici che richiedano una risposta rapida ed efficace”.

A stretto giro è arrivata la risposta: il sindaco Enzo Lattuca ha comunicato a Marco Giangrandi che le sirene sono già state acquistate e la prossima settimana dovrebbe iniziare l’installazione nella zona cittadina del fiume Savio, dalla località Maceri al Ponte della Ferrovia.

L’idea di installare le sirene era stata lanciata circa un anno fa da Mauro Mazzotti, presidente del Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e Valle del Savio, che aveva suggerito di installarle sui campanili. Richieste simili erano arrivate anche da altre parti: un professionista di Ronta che aveva subito gravi danni dall’alluvione nel suo studio-abitazione che dista ottocento metri dal fiume e non aveva avuto alcun tipo di avvertimento, si era detto disponibile a contribuire alle spese per l’installazione delle sirene nella sua zona (che per ora non verrà servita).

I consiglieri della lista Cesena Siamo Noi si preoccupano anche delle possibili conseguenze negative: in chiusura della loro mozione suggeriscono di “integrare l’installazione delle sirene con un piano di comunicazione tempestiva che includa modalità di attivazione rapida e protocolli di disattivazione, in modo da minimizzare il rischio di panico e garantire la sicurezza della popolazione”.