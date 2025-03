Sirene da Cremona per il ds Artico

Mancano otto giornate all’epilogo della stagione, i verdetti sono ancora tutti da scrivere sia in alto che in fondo della classifica, ma già cominciano a rincorrersi alcune voci che riguardano i movimenti per la prossima stagione e qualcuna di queste coinvolge anche il Cavalluccio. Da Genova, per esempio, rimbalza una notizia: la Sampdoria starebbe pensando a Michele Mignani come allenatore per la stagione 2025-2026. Notizia che qui in Romagna non ha trovato nessuna conferma. Il tecnico, nato proprio a Genova, è tra l’altro legato al Cavalluccio per un’altra stagione anche se si sa che questo nel calcio non è un ostacolo insormontabile. Piuttosto in questo momento la Sampdoria ha di sicuro altre priorità, la squadra allenata da Leonardo Semplici è precipitata in piena zona playout con un calendario, da qui alla fine, tutt’altro che agevole ed il nome di Mignani rappresenterebbe un’ipotesi percorribile, probabilmente, solo in caso di salvezza.

Anche sul ds Fabio Artico, legato al Cesena fino al 2027, ci sarebbero voci di un possibile addio con la Cremonese come probabile destinazione. Altra notizia che non ha trovato nessun riscontro ed anche i lombardi, come la Sampdoria, prima di pianificare la prossima stagione devono capire come può finire quella attuale. La Cremonese è attualmente impegnata a mantenere il quarto posto insidiato da vicino dal Catanzaro. Ovviamente questo le permetterebbe di avere una posizione privilegiata nella griglia playoff e se alla fine dovesse arrivare la serie A il lavoro dell’attuale ds Simone Giacchetta (che è in scadenza) sarebbe valutato in modo diverso. La società grigiorossa sperava infatti di lottare per i primissimi posti, invece per cullare il sogno promozione deve passare per forza dalla lotteria dei playoff.

Andrea Baraghini