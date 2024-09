Sirotti Gaudenzi agita il tema delle occupazioni

Torna a riunirsi oggi alle 15 il consiglio comunale dove verrà presentata una mozione del consigliere Enrico Sirotti Gaudenzi (Lega) sulle occupazioni abusive. "Sono un pericolo anche per la nostra città in quanto più volte abbiamo assistito ad occupazioni di edifici pubblici e privati - sostiene Sirotti Gaudenzi - Il tema dell’accesso alla casa oggigiorno risulta di particolare importanza e incidenza nella realtà sociale del nostro Paese. Le dichiarazioni dell’on.Ilaria Salis, già presumibilmente rea di occupazioni abusive di case popolari, e da poco eletta al Parlamento europeo nelle file della lista Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, devono essere considerate gravissime e in netto contrasto con il principio di tutela della legalità, del diritto di proprietà e del diritto alla casa delle fasce deboli della popolazione".

"Proprio per questo, ho presentato una mozione - prosegue il consigliere della Lega - alla luce del fatto che nella nostra città, come già ha riconosciuto il sindaco Lattuca, c’è carenza di alloggi e di case popolari. Il rischio è che anche Cesena possa diventare un obiettivo per perpetrare il reato disciplinato dall’art. 633 c.p. ai danni della pubblica amministrazione o di proprietari di seconde case. Nella mozione ho chiesto che il Sindaco, la Giunta e il consiglio comunale si impegnino a condannare l’occupazione abusiva delle case popolari; a prendere le distanze e condannare la pericolosità delle affermazioni espresse dall’on.Salis e dagli esponenti di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana; a sostenere e stimolare in tutti le sedi opportune il rispetto alla lotta contro le occupazioni abusive e la tutela del principio di legalità e a difendere e riconoscere la proprietà privata, così come sancito dalla nostra Carta costituzionale".