Sirotti Gaudenzi incontra i cittadini

Si svolgerà domani alle 9 al caffè Sivano-Time, in piazzale Cardinale Bessarione (Ponte Abbadesse, quartiere Cesuola), l’incontro pubblico "Un caffè con l’avvocato". Enrico Sirotti Gaudenzi (nella foto), consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, incontrerà i partecipanti per aggiornarli sulle attività svolte dal gruppo Lega in consiglio comunale e sulle tematiche chevedono il suo Gruppo impegnato. Sarà l’occasione per parlare delle comunali, ascoltando richieste e opinioni dei cittadini presenti".