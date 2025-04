Sistegno del Comune alla funzione pubblica delle edicole

Sono cinque le edicole a cui sono stati concesse delle somme a fondo perduto, al termine del bando pubblicato dal Comune. Sono le ditte Bonoli Serena di viale Trento angolo via Manzoni; Salani Massimo in viale Carducci angolo via Mantegna, Papetti di Suzzi Christian & C di viale Carducci angolo via Milano; la Venturi Vilma di viale Carducci e la ditta Edicola La Piazza di Cicchi Sabrina di piazzale Comandini. A ciascuna di queste edicole va un contributo di 2mila euro. Le cinque edicole da quest’anno diventeranno un punto di riferimento per la distribuzione dei kit anti-zanzare che l’amministrazione comunale sta predisponendo in vista della stagione estiva. Ogni kit contiene un blocco di 8 mattoncini di prodotto che, opportunamente spezzato, dovrà essere impiegato nelle piccole raccolte d’acqua ferme e avrà un’efficacia di almeno 2 mesi.

Il Comune ha promosso questo bando per supportare le attività commerciali con attenzione agli esercizi di vicinato in quanto spina dorsale importante dell’economia cittadina. Le edicole in chiosco sono un punto di riferimento e di aggregazione per la cittadinanza e rappresentano un presidio anche come riferimento culturale. La vicesindaca Lorena Fantozzi è soddisfatta: "Le edicole all’interno dei chioschi sono un vero e proprio presidio culturale per il territorio e con questo bando vogliamo provare a sostenere le imprese che le portano avanti. Sono state ammesse tutte le domande presentate perché soddisfacevano tutti i requisiti. Sfruttiamo questa occasione per renderle dei punti di distribuzione dei kit anti zanzare".

g.m.