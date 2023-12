Sistema informatico in tilt. E in farmacia la ricetta non c’è

Ci risiamo. Ad un mese esatto dall’ultima denuncia da parte di Federfarma Forlì-Cesena, scatta un altro allarme per il sistema di lettura delle ricette mediche caricate sulla carta sanitaria finito nuovamente in tilt per diverse ore. E di nuovo si alza la protesta dei farmacisti pressati dai pazienti che vanno in farmacia ad esigere i medicinali di cui hanno necessità ma non riescono ad ottenerli perché il sistema Lepida (società a totale capitale pubblico al servizio degli oltre 440 soci tra cui la Regione Emilia-Romagna che ne è socio di maggioranza e che dovrebbe garantire la disponibilità di reti, datacenter e servizi digitali) non funziona e la ricetta non compare. Che fare? Una capriola all’indietro e tornare alla ricetta cartacea rinunciando a quella dematerializzata? Quel che è certo, come testimonia il dottor Alberto Lattuneddu, presidente provinciale di Federfarma "Il sistema informatico della Regione è ancora in panne, ed è un problema oramai quotidiano. Una situazione folle che non viene spiegata agli assistiti che girano nelle varie farmacie con la speranza di trovare qualcuno che recuperi le prescrizioni".

La denuncia di Lattuneddu ha toni forti: "E’ una vergogna. Oltretutto il problema coinvolge tutte le Ausl della Regione e non certamente la sola Ausl della Romagna. Il reiterare impunemente tale disservizio informatico regionale, soprattutto in un momento critico per l’aumento vertiginoso dei contagi Covid, dell’influenza stagionale e delle patologie correlate, sta incidendo drammaticamente sul lavoro in farmacia e sulla qualità di vita professionale dei farmacisti, che finiscono per fare da bersaglio alle lamentele degli assistiti che vengono ai banchi delle nostre farmacie".. "La soluzione, purtroppo - dice ancora il dottor Lattuneddu - non dipende da noi e dai nostri organismi sindacali, ma esclusivamente dal Servizio Informatico Regionale che ha dimostrato di fare acqua da ogni dove e non si vede la luce in questo tunnel in cui noi farmacisti territoriali siamo costretti a lavorare". A questo punto s’impone la necessità, per i medici di medicina generale, di stampare i promemoria cartacei altrimenti i pazienti restano senza farmaci.

E la Regione? "Si è fatta di nebbia - dice in polemica Alberto Lattuneddu - mentre dovrebbe, almeno, avvisare i Nuclei di Cure Primarie di procedere in questo modo per tutelare la continuazione cura del paziente sino a quando Lepida non risolve il problema in modo che non si ripresenti ancora". Altrimenti si rischiano errori, incomprensioni, ricette non pagate, ma soprattutto farmaci urgenti non erogati, con inevitabili rischi per la salute dei pazienti. E dire che la comodità della ricetta cosiddetta dematerializzata, ossia leggibile sulla tessera sanitaria, ha fatto fare un bel balzo alla possibilità di avere le prescrizioni con rapidità e senza file dal medico di base, oberato da migliaia di pazienti.