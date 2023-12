Sistema robotico per la chirurgia donato da Amadori e Orogel

Un nuovo sistema robotico per la chirurgia arricchisce la dotazione dell’ospedale Bufalini grazie all’impegno congiunto di Amadori e Orogel. Le due aziende si sono fatte carico in parti uguali del 100% dell’investimento, per un valore complessivo circa 1.586.000 euro. Il nuovo sistema robotico, che verrà presentato ufficialmente alla comunità dopo le festività natalizie, può trovare applicazioni in tutte le specialità, con numerosi vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale. "Dopo le recenti donazioni di strumentazioni innovative ricevute dal Bufalini – afferma Bruno Piraccini, presidente di Orogel – questa donazione, riferita ad un robot chirurgico di ultima generazione, rappresenta un ulteriore grande avanzamento della dotazione sanitaria dell’ospedale. Senza il nostro intervento l’ospedale della nostra città sarebbe stato privo di un’attrezzatura ormai indispensabile per mantenere alta la specializzazione del Bufalini a vantaggio degli operatori e soprattutto della nostra comunità".

"Prenderci cura delle comunità di cui facciamo parte è l’impegno che ha caratterizzato il nostro 2023, in primis in Romagna, che ha vissuto un anno difficilissimo – commenta l’ad Denis Amadori – Il contributo all’acquisto di questo innovativo strumento di cura è un nuovo capitolo della costante collaborazione col sistema sanitario romagnolo". "Un investimento tecnologico che non solo consente di qualificare il lavoro dei nostri professionisti che operano al‘Bufalini’, ma che migliorerà in concreto le condizioni di cura dei pazienti attraverso la pratica chirurgica mininvasiva": così il sindaco Enzo Lattuca ringrazia le due aziende. "Riconoscenza per il fondamentale supporto" viene espressa dal direttore generale Ausl Tiziano Carradori.