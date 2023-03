Sistemare al più presto E45 e strade provinciali

Buongiorno, vorrei semplicemente esporre un problema che da tempo esiste. Ma la Superstrada E 45 che collega Cesena-Bagno di Romagna e viceversa c’è la faranno a sistemarla prima o poi? Come del resto le strade provinciali che collegano Capanne di Verghereto con Balze e Capanne con Alfero. Segnalazione già fatta al sindaco di Verghereto perché oltre alle Strade , alle 11 di sera Capanne rimaneva al buio e i ladri in quel periodo sono entrati in diverse abitazioni. Io ho sono nativa di Capanne di Verghereto poi mi sono trasferita a Cesena e comunque sono molto affezionata ai miei posti come del resto a Cesena e sarebbe bello non vedere tanto degrado e altro. Non molto tempo fa ho letto un’articolo che riguardava il sindaco di Cesena e quello di Bagno di Romagna: avevano fatto un giro insieme per strade non ricordo bene di che strade ecc ecc ... Forse prima di mettere tanta carne sul fuoco sarebbe meglio risolvere i problemi che esistono da tempo. Ognuno di noi deve rispondere del proprio lavoro svolto e che deve continuare a svolgere. Un mio pensiero giusto o sbagliato.

Grazia Casi