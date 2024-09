"Sistemare il campo di Borello"

La vicenda del campo da calcio di Borello, impraticabile a 15 mesi dall’alluvione, arriva in Regione. Il consigliere Massimiliano Pompignoli (ex leghista, ora nel Gruppo misto) in un’interrogazione chiede alla giunta regionale "come giudichi l’operato del Comune di Cesena riguardo al centro sportivo alluvionato di Borello, considerata anche la consistente donazione ricevuta da un’azienda del territorio - 300mila euro da parte di Cia-Conad - e se sia a conoscenza di futuri interventi di messa in sicurezza e ripristino dell’impianto, funzionali a garantire l’immediata fruizione dei campi da calcio e la ripresa delle attività sportive locali".

Il consigliere ha ricordato che nonostante "le ripetute promesse da parte del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, il capmpo da calcio resta impraticabile, con il terreno brullo, senza erba, con le porte senza reti e i pali dell’illuminazione piantati in modo asimmetrico".