Sit-in di protesta dei lavoratori della casa di riposo ’Il Castello’

Questa mattina tutti in piazza a Longiano per sostenere i diritti dei lavoratori che operano nella casa di riposo "Il Castello". Continua lo stato di agitazione di FP Cgil-Cisl Fisascat-Uil FPL-Uil TUCS riguardante i lavoratori del "Castello" di Longiano, a causa della mancata risposta dell’azienda rispetto alle problematiche sollevate in nome delle lavoratrici dalle organizzazioni sindacali, riguardanti turni massacranti e una carenza di organico ormai divenuta endemica, che perdurando nel tempo mette a rischio la tenuta dei servizi socio-assistenziali offerti all’utenza. Dicono i sindacalisti Antonio Sarpieri, Michele Dall’Ara, Marianna Niro e Maurizio Milandri: "Come se non bastasse a livello nazionale le rappresentanze dei datori di lavoro hanno sottoscritto per l’ennesima volta un contratto ’pirata’ Anaste con organizzazioni sindacali inesistenti sul territorio a differenza di noi veramente rappresentative e presenti. Hanno confermato elementi peggiorativi sulla parte normativa (trattamento della malattia in primis) e, ciliegina sulla torta che suona come vera e propria beffa per i lavoratori, non adeguando a oggi nemmeno gli aumenti previsti sulla parte economica, aumenti che non monetizzano di certo le tutele sempre più basse garantite ai lavoratori. Ancor più grave che questo avvenga dopo l’emergenza sanitaria che ha visto i lavoratori dare il massimo dell’impegno e ripagati ora in questi termini. Per questo organizzeranno un presidio davanti al Comune di Longiano, in piazza Tre Martiri insieme ai lavoratori per rendere pubblica la voce delle lavoratrici anche alle istituzioni pubbliche con la speranza che non continuino a legittimare una simile condotta riguardo ai servizi accreditati, comportante un danno a chi lavora e alla qualità di servizi così delicati che hanno al centro la cura della persona".

Ermanno Pasolini