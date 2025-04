Sitting Volley: Cesena ospita la Famila Cup dopo il trionfo in Coppa dei Campioni

Il sitting volley torna protagonista a Cesena e lo fa in un momento in cui la squadra del nostro territorio (unita a Parma) ha appena messo in bacheca il più prestigioso dei trofei: la Coppa dei Campioni vinta contro Pisa al termine di una stagione da applausi. Il Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna presieduto da cesenate Franco Manuzzi ha infatti diffuso nelle ultime ore la notizia che in città è in procinto di approdare un appuntamento di primo piano. "La Famila Cup – si legge nella nota diffusa – è un evento che celebra lo spirito autentico del promozionale misto, rievocando l’energia e la passione che hanno contraddistinto le edizioni passate della Rotary Cup. Il 10 e 11 maggio, il Carisport di Cesena si trasformerà in un palcoscenico di eccellenza per il sitting volley, accogliendo atleti e appassionati in un weekend all’insegna dell’inclusione, della competizione sana e della condivisione di valori sportivi. Siamo particolarmente orgogliosi di osservare come il modello di torneo che abbiamo promosso con la Rotary Cup abbia ispirato numerose manifestazioni a livello nazionale, confermando la sua capacità di attrarre nuovi talenti e di valorizzare il potenziale di ogni atleta. Con la Famila Cup, desideriamo elevare ulteriormente questo spirito, offrendo un’esperienza di gioco stimolante e coinvolgente, dove l’obiettivo primario è celebrare la passione per il sitting volley e rafforzare il senso di comunità che ci ha contraddistinto negli anni". L’occasione è importante, per le sorti dell’intero movimento e anche per quello che riguarda l’attività sportiva cesenate. Il club pluricampione che sta raccogliendo successi anche a livello internazionale infatti sta cercando di coinvolgere quanto più possibile il territorio, nell’ottica di allargare la base della squadra. Il che vuole certamente dire crescere in competitività in campo, ma soprattutto significa offrire una validissima opportunità di rinascita attraverso lo sport.